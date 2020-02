Les kiwis permettent de faire le plein d'énergie.

Riche en vitamine C et vitamine E aux propriétés anti-oxydantes, sa chair apporte aussi de la vitamine K et de la vitamine B9. Egalement riche en vitamine C, le kiwi aide à éliminer l'accumulation de sodium dans l'organisme et contient des enzymes qui facilitent la digestion. Voici quelques petites préparations pour changer la façon la plus facile de le manger : coupéeé en deux à la petite cuillère ! Selon une enqupete menée fin 2019 par les kiwis Zespri, un Belge sur 2 se sent en forme ! Voici de quoi rebooster l'autre moitié...

Dattes au kiwi

C'est le snack qui va vous ravir les papilles.

Ingrédients : 24 dattes; 50 g de pistaches crues et pelées; 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée; 1 kiwi Zespri SunGold; 2 cuillères à café d'eau de fleur d'oranger

Broyer les pistaches dans un moulin. Placer dans un bol avec l'eau de fleur d'oranger et la noix de coco et pétrir jusqu'à ce que la pâte commence à se former. Éplucher et couper finement le kiwi Zespri. Mélanger une partie avec la pâte à la pistache. Couper les dattes d'un côté et retirez la graine. Utiliser une cuillère pour farcir chaque date avec la garniture à la pistache, à la noix de coco et au kiwi. Couvrir avec le reste du kiwi.

Smoothie au kiwi, carottes, mangue et ananas

Un vrai délice gourmand !

Ingrédients : 250 g de carottes 4 kiwis Zespri SunGold; 2 tranches d'ananas frais; 2 brins de menthe; 300 ml d'eau minérale; 1 cuillère à café de pollen (optionnel); 8 glaçons (optionnel)

Épluchez les kiwis Zespri SunGold et les carottes puis coupez-les en morceaux. Enlevez les feuilles de menthe de la tige puis lavez-les. Mettez tous les ingrédients dans le bol du mixeur. Ajoutez-y les glaçons puis mixez quelques secondes jusqu'à obtenir un mélange homogène. Versez le smoothie dans 4 grands verres.

Jus detox au kiwi

Un jus detox ce n'est pas nécessairement sans goût...

Ingrédients : 6 kiwis verts Zespri; 250 g de raisin blanc ou noir, 300 ml d'eau.

Peler et couper les kiwis, laver les raisins, mixer au blender et passer aussitôt la pulpe au tamis fin. Mixer à nouveau au blender avec les kiwis et l'eau. Servez.

Virgin Mojito au kiwi

Un mocktail plein de goût à déguster chez soi.

Ingrédients : 250 g de kiwis verts, 60 g de sucre blanc; 300g d'eau pétillante (ou de la ginger beer), 4 citrons verts; feuilles de menthe, glace pilée.

Mixer les kiwis pelés au blender, réserver. Répartir le sucre, la menthe et les rondelles de citron vert dans 4 verres et ecraser les morceaux à l'aide d'un pilon. Mélanger le jus avec la menthe, répartir le kiwi mixé dans les verres, mélanger, ajouter une bonne dose de glace pilée et rajouter la ginger beer ou l'eau pétillante au citron.