Les résultats du prestigieux guide Michelin 2020 consacré à la Belgique et au Luxembourg étaient présentés ce lundi à Gand. Le gratin de la gastronomie belge y était réuni pour assister à la cérémonie.

Aucun nouveau 3 étoiles n'a été retenu cette année. Depuis l’arrêt volontaire du restaurant "Hertog Jan", à Zeldegem, la Belgique n’abrite donc plus, depuis 2019, qu’une seule adresse qui peut se targuer d’afficher trois étoiles : l’incontournable "Hof van Cleve", de Peter Goossens, à Kruishoutem.

2020 voit par contre l'arrivée d'un nouveau deux étoiles : la "Cuchara", de Jan Tournier, à Lommel.

Sept restaurateurs comptabilisant une étoile font aussi leur apparition dans le guide : Kevin Lejeune de "La canne en ville" (Ixelles), Ruige Vermeire du "L.E.S.S." (Bruges), Sébastien Wygaert du "Ogst" (Hasselt), Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard du "Gastronome" (Paliseul), Niels Brandt du "EssenCiel" (Louvain), Vihjalmur Sigurdarson du "Souvenir" (Gand) et Glenn Verhasselt du "Sir Kwinten" (Sint-Kwintens-Lennik).

L'événement a débuté par le "Prix Michelin". En Belgique, il récompense un jeune chef. Ou plutôt deux: Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard, qui ont repris "Le Gastronome" à Paliseul.