Nous voici à quelques jours des fêtes et leur cortège de repas traditionnels, souvent trop riches, trop gras et trop sucrés. Comment préparer ce marathon festif imposé à notre corps ? Voici quelques conseils qui vous feront passer des moments équilibrés à table, tout en alliant plaisirs gustatifs pour le palais.

« Lorsque nous additionnons des repas trop lourds, notre organisme n’a pas le temps d’éliminer le trop plein d’aliments, de calories et d’acides », nous explique Carine Laforêt, nutritionniste. « De plus, les signaux de satiété étant largement dépassés, le cerveau n’a plus de repère dans la gestion de l’alimentation. Le foie a du mal à gérer la surcharge de toxines accumulées entrainant alors les nausées. Or, un organisme fatigué et encrassé est plus sensible aux infections. Tous ces désagréments peuvent cependant être évités en prenant soin de soi et en complémentant son alimentation ».

Evitez le « trop, c’est trop ! »

L’importance inhabituelle du bol alimentaire et l’éventuelle quantité importante des graisses et des protéines provoquent un ralentissement de la digestion, des lourdeurs d’estomac, des ballonnements gastriques et des ballonnements intestinaux. En outre, trop d’apports et pas assez de dépenses entrainent :

- Le déséquilibre de la balance énergétique ;

- L’acidose légère qui sollicite les réserves de minéraux alcalins disponibles ;

- Le stockage des sucres, des graisses et des calories excédentaires ;

- Une baisse d’immunité engendrée par un organisme fatigué.

« Il est donc primordial, d’une part, de préparer votre corps en changeant vos habitudes alimentaires et, d’autre part, en vous complémentant correctement. Je vous donne mes conseils personnels dans les paragraphes suivants », explique Carine Laforêt.

Préparez votre organisme

« Votre organisme n’est pas préparé aux excès. Il est donc important de se rappeler quelques règles de base à respecter. Cela vous évitera que ces moments de partages heureux ne soient gâchés par un trop plein de nourriture », nous rappelle Carine Laforêt.

1.- Mangez équilibré : privilégiez les fibres, les légumes, les fruits, les probiotiques, les poissons et les volailles ;

2.- Mettez l’accent sur des aliments drainants et alcalinisants qui favorisent l’élimination de l’eau et le transit intestinal ;

3. Buvez beaucoup pour vous hydrater, faire fonctionner correctement les reins et éliminer les impuretés du corps. Le jus de citron, le jus d’aloe vera ou encore le thé vert sont aussi trois boissons détoxifiantes qui aident à la digestion.

4.- Aérez-vous le corps et l’esprit. Marchez, privilégiez les escaliers à l’ascenseur, faites du vélo ou une randonnée, autant d’idées qui vous permettront de booster vos fonctions métaboliques (respiration, digestion et facilité d’élimination des toxines).

5.- Limitez la consommation d’alcool et astreignez-vous à un rythme de sommeil régulier.

Faites le plein de vitamines et minéraux

« L'alimentation actuelle, même équilibrée et variée, s'est appauvrie », poursuit Carine Laforêt. « Elle ne nous permet plus d'avoir les bons nutriments nécessaires à l'organisme en proportion idéale. C'est pour cette raison que je conseille toujours, en supplément d'une alimentation saine, de prendre des compléments alimentaires ciblés et de qualité.

D’abord des compléments pour renforcer votre immunité et votre métabolisme :

1. Le complexe de magnésium : nous sommes pratiquement tous carencés en magnésium en raison du stress et de la fatigue. De plus, lorsque notre corps s’acidifie par une alimentation trop riche, l'organisme puise alors dans nos réserves de magnésium pour un rééquilibre acido-basique.

2. Le citrate de zinc : il augmente l’immunité et l’énergie.

3. La vitamine D : elle a un rôle essentiel à jouer dans l’utilisation du calcium dans le corps, le fonctionnement des muscles, dans la croissance des cellules et l’immunité.

4. La vitamine C liposomale : la vitamine C stimule la résistance aux infections, a des propriétés anti-oxydantes et joue aussi un rôle dans la synthèse du collagène. Cependant, cette vitamine est fragile et passe difficilement la barrière intestinale. Chez Compliment, elle est liposomale. Cette technologie permet de passer la barrière intestinale sans encombre et de profiter pleinement des bienfaits pour votre santé.

5. Des oméga 3 : ils sont indispensables au bon fonctionnement cérébral et cardio-vasculaire et jouent un rôle dans l’immunité.

Ensuite, les compléments spécifiques pour les fêtes :

6. Des ferments lactiques : il est essentiel d’avoir un bon microbiote. Si notre flore intestinale est déséquilibrée, les bons nutriments ne pourront pas être assimilés correctement.

7. Chardon-Marie Bio : cette plante médicinale est extrêmement efficace pour traiter les problèmes hépatiques.

8. Complexe Drainage : ce complexe est idéal pour drainer, détoxifier, soutenir la digestion, le foie et les reins.

