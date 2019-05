"Il fait grossir", "il est bon pour le cœur", "c’est un excitant dangereux". Quand il s’agit de donner son avis sur le café et son impact sur la santé, les idées reçues vont bon train. Mais qu’en est-il vraiment ?

Pour tenter de démêler le vrai du faux sur les conséquences de la consommation de l’une de nos boissons préférées sur notre organisme, nous avons interrogé Shoshana Dalpez, diététicienne clinique au CHU Saint-Pierre et plus spécifiquement à la Clinique du Poids idéal. Déjà, niveau consommation quotidienne, quelle limite ne faut-il pas dépasser ? "Tout dépend du type de café mais on conseille de ne pas passer 300 mg/jour et de ne pas avaler plus de 200 mg d’un coup. Ce qui correspond à 1 ou 2 tasses par jour maximum, sinon cela peut avoir des conséquences non négligeables sur la santé de certaines personnes."

(...)