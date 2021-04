Une formule alimentaire axée sur le bien-être du personnel au travail par le biais d’un distributeur d’en-cas sains, cela existe ! La démarche est écologique et la formule innovante pour les entreprises qui souhaitent s’inscrire dans l’économie durable et le respect de l’environnement.

Il est 15 heures, vous êtes au bureau, affamé, et il vous reste encore quelques heures de travail devant vous. Ne filez pas au supermarché acheter un snack rapide emballé dans du plastique ! Adopter sur votre lieu de travail les bons réflexes alimentaires que vous avez pris l’habitude d’avoir à la maison pour réduire votre impact écologique sur l’environnement, c’est à présent possible. Avec un BulkBar , un partenaire alimentaire innovant qui vous donne accès à des casse-croûtes et des petits-déjeuners sains distribués en vrac en entreprise. Au menu de ces distributeurs : des fruits secs, des noix en tout genre et des céréales certifiés bio. Avantages supplémentaires non négligeables : le meuble fonctionne sans énergie, il ne demande à être branché à rien et le réapprovisionnement se fait par BulkBar. Cette solution écologique qui permet de faire le plein d’énergie est donc véritablement complète tant pour l’employeur que pour les membres de son personnel.

Un bar à vrac pour promouvoir le zéro déchet en entreprise

Pourquoi installer un BulkBar ? « Bulk » signifie « vrac ». Dans une philosophie zéro déchet, la start-up propose l’entièreté de sa gamme de petits-déjeuners et snacks sans emballages. C’est notamment la raison pour laquelle BulkBar a été soutenue par Bruxelles Environnement dans le cadre du récent appel à projets « Horeca et commerces alimentaires zéro déchet », qui en est à sa deuxième édition cette année.

Des fruits secs dynamisants

Au bureau, on mange mal. Le manque de temps est souvent l’argument avancé lorsqu’on travaille. Et pourtant, manger mal en entreprise n’est pas une fatalité. Vous avez un coup de mou ? Vos collègues de bureau vous proposent de commander une barre chocolatée ? Stop ! Rendez-vous au distributeur BulkBar et prenez plutôt une portion de fruits secs. Vous serez reboosté ! Importante source de vitamines et de minéraux, les fruits secs vous aident à rester en bonne santé. Sachez qu’il en existe de deux types : les fruits naturellement secs dit oléagineux ou fruits à coque (amande, cacahuète, noisette, noix, etc.) et les fruits déshydratés (abricot, figue, datte, ananas, raisin, banane, etc.). Consommés depuis la nuit des temps, ils sont excellents pour l’organisme. D’où la nécessité d’en manger au quotidien. Voici quelques-uns des bienfaits dont ils peuvent vous faire profiter :

La noix du Brésil permet de prévenir certains cancers

L’amande permet de favoriser la relaxation musculaire

La noix de cajou représente un véritable antidépresseur naturel

La canneberge permet de prévenir les infections urinaires

Le pruneau accélère le transit et lutte contre la constipation…

Disponibles tout au long de l’année, les fruits secs sont consommés au petit-déjeuner, seuls ou avec des céréales, en collation, lors d’une baisse d’énergie ou au cours d’un effort sportif. Les fruits secs ne contiennent que de bonnes calories. Voilà pourquoi les marathoniens et autres sportifs d’endurance les adorent. Pensez-y aussi pour vos collations saines et dynamisantes et pour profiter des bienfaits nutritionnels de chacun, n’hésitez pas à jouer la variété !

