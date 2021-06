C’est un réflexe naturel que beaucoup d’entre nous adoptent au moment de choisir une poire, un steak ou un fromage lorsqu’ils font leurs courses : nous optons en priorité pour les aliments à l’aspect le plus appétissant. Les aliments plus fermes, plus brillants, plus colorés auront davantage de succès. Si nous avons évoqué mercredi l’alerte lancée par l’Afsca concernant le thon frelaté au monoxyde de carbone (qui le rend plus rouge mais masque son processus de détérioration et le rend donc dangereux pour la santé), d’autres aliments du quotidien sont concernés.