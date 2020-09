Les dernières recommandations alimentaires

Il y a quelques mois, le Conseil Supérieur de la Santé publiait ses dernières recommandations alimentaires*, hiérarchisées par ordre d’importance. Ce travail scientifique, qui tient compte du contexte belge, est intitulé «Food Based Dietary Guidelines» et souligne notamment l’importance de consommer 125gr de produits céréaliers par jour (autant que possible des céréales complètes), 250gr de fruits et 300gr de légumes par jour, en privilégiant la saisonnalité des produits. Le rapport invite également à consommer une fois par semaine des légumineuses ou à limiter sa consommation de sel.

Parmi les recommandations prioritaires (en sixième position) on retrouve les produits laitiers. Selon ce rapport, il est conseillé d’en consommer entre 250 et 500 ml par jour et par adulte. Dans cette catégorie de produits laitiers sont présents notamment : le lait, les fromages et les yaourts.

Par ailleurs et parce que nous attachons de plus en plus d’importance à l’empreinte écologique de notre consommation, cette étude tient compte de la notion de durabilité dans sa démarche. Les quantités recommandées s’intègrent donc parfaitement dans une « assiette » équilibre, de qualité et durable.

Un seul ingrédient

Composé de près de 90% d’eau, le lait ne contient que 3,5g de matières grasses par 100ml lorsqu’il est entier (environ 1,5% en demi-écrémé et 0,3% lorsqu’il est écrémé). Ses qualités nutritionnelles, présentes naturellement, en font un produit prisé par les petits comme par les grands. Dans une brique ou une bouteille de lait, vous ne trouverez donc qu’un seul ingrédient : du lait et seulement du lait.

*L’avis du Conseil Supérieur de la Santé est à consulter sur le site du SPF Santé publique.