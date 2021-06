De nombreuses familles bruxelloises ont des souvenirs liés à La Villa Lorraine. "C’est ici qu’avec mes parents on venait fêter un bon bulletin", se souvient Tatiana Litvine, qui a aujourd’hui repris le flambeau du groupe Litvine, qui a multiplié les étoiles ces dernières années avec La Villa in the Sky , La Villa Emily , Da Mimmo et l’ancien Sea Grill.

Serge, le papa, gère toujours les finances du groupe, mais il a décidé de lever le pied et de laisser sa fille, Tatiana, s’occuper de l’administration, du marketing et de la communication, secondée par sa sœur Sasha, tandis que son frère Vladimir est consultant culinaire pour les restaurants non étoilés du groupe (Le Variété, Odette en Ville , Lola et Voltaire ).

Tatiana Litvine, 37 ans, se souvient aussi qu’ado, La Villa était le premier resto à tester qu’elle avait sur sa liste. "Mon père avait plein de souvenirs liés à La Villa ; on a retrouvé de vieilles photos dans les albums de famille. On habite à côté, près de l’Hippodrome de Boitsfort, et chaque fois qu’il passait devant, il se désolait de voir l’établissement partir en lambeaux. Et puis il adore la cuisine, il cuisine même très bien, et ça a toujours été un rêve pour lui d’avoir un restaurant. C’est pour ça qu’il a tant insisté auprès de Michel Leempoel et des Vandecasserie, pour racheter La Villa, alors qu’elle n’était même pas à vendre…" C’est chose faite en novembre 2010.