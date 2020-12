SIMPLE

Optez pour l’escalope, le pavé ou le grenadin, morceau de choix, à griller ou à poêler. Accompagnez-les de leur jus de cuisson ou nappez-les d’une sauce traditionnelle aux champignons pour varier les plaisirs. Des idées de recettes ? Émincé de veau aux myrtilles et champignons des bois, rôti de veau avec pommes de terre et chou blanc au curry, pavé de veau sauce aux cèpes, tataki de veau et ses shiitakes, papillotes de veau aux chanterelles, autant de recettes faciles à préparer qui feront l’unanimité…

CONVIVIAL

Tout juste rosé, le rôti de veau se prête à des moments de partage et de convivialité entre amis et en famille. Il restera tendre et juteux grâce à la barde et la ficelle qui l’entourent. Moins connu, le haché de veau est très apprécié par les enfants et se prête parfaitement aux plats familiaux: gratin de veau aux champignons, filet de veau au Comté et risotto de potimaron…

ET NOSTALGIQUE OU FAÇON GRAND-MÈRE !

Blanquette, sauté, paupiettes... Un peu plus long à préparer car ils doivent mijoter, ces plats simples et faciles sont à la portée de tous, même des plus novices. Des idées de recettes ? Paupiettes de veau à la crème de girolles et aux châtaignes, sauté de veau aux champignons, blanquette aux légumes racines… des plats gourmands à partager pour plus de convivialité !

Une recette de fêtes élaborée par un amoureux de la nourriture

La recette de la roulade de veau raffinée sauce aux girolles, créé par la foodie Sophie Charlier du blog culinaire Tomate-Cerise est parfaite pour un repas festif préparé en un minimum de temps. Sophie raconte : « Le côté pratique de la recette est qu’elle peut se préparer à l’avance et se réchauffer en 10 minutes. La tendresse de la viande de veau donne un délicieux côté fondant aux roulades qui se marie parfaitement à la sauce. Chez moi, la recette de la roulade de veau raffinée fut un succès ! Le compliment de monsieur : si j’avais un restaurant, j’aimerais retrouver ce plat à la carte ☺ ».

Saviez-vous que …

... La viande de veau européenne est principalement produite aux Pays-Bas, en France, en Italie et en Belgique ? De plus, ces trois derniers pays représentent environ 70 % de la consommation de viande de veau en Europe. La Belgique représente environ 10 % de la production européenne et se classe même troisième au rang mondial en termes de consommation.

