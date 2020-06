Quand on a une irrésistible envie de rassembler enfin ses amis autour d’un barbecue, il y a un moyen, même sans barbecue.

Un barbecue dans le jardin avec quelques amis (à distance raisonnable) : cela fait partie des bons moments de l’existence. Encore faut-il avoir un barbecue et savoir faire chauffer avec brio le charbon de bois (ou brancher la prise en cas d’un BBQ électrique, c’est plus simple !). A tous les laissés-pour-compte des barbecues qui rêvent d’organiser une barbecue-party, Festi Rent, l’entreprise spécialisée dans la location de matériel d’événements, propose un pack concept « barbecue party ». La société s’occupe de tout, déco de la table, menu, barbecue et charbon de bois et même de récupérer la vaisselle sale… Pour 29€ ou 32€/personne, selon le choix des grillades.

Ce pack prévu pour 10 personnes propose du mobilier et de la vaisselle pour 10 personnes : table, chaises, assiettes, couverts, verres, nappes, serviettes, décoration, barbecue, charbon de bois, etc.). Et pas de vaisselle: l’enseigne récupère le matériel sale !

Côté menu, c’est terre ou mer selon les goûts avec en accompagnements 3 salades gourmandes (à base de pâtes pour l’une, de pommes de terre pour l’autre et de tomates-mozza pour la 3e).

Terre (290€): 8 steaks de bœuf picanha d’Ecosse, 8 pilons de poulet marinés, 12 spare ribs au miel et épices et 10 merguez de porc et agneau.

Mer (320€): 12 brochettes d’encornets à l’ail, 4 gambas géantes Sea Tiger, 4 brochettes de scampis au chorizo et 8 poissons du jour, entiers et nettoyés, accompagnés de sauce vierge (tous les jours sauf le lundi).

> En pratique : La livraison et la reprise dans les 19 communes de Bruxelles et périphérie (supplément de 30€ pour la périphérie). Le pack barbecue est disponible jusqu’au vendredi 5 juillet. Toute commande se fait 48 heures à l’avance via mail : info@festi.be ou via téléphone (02 640 41 40)