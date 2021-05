Il aura fallu près de 10 ans de recherche au célèbre chef belge du restaurant L’Air du temps, doublement étoilé dans le Guide Michelin, pour produire et commercialiser des macérations biologiques végétales et florales sans alcool.

Fondée avec quatre entrepreneurs belges d’horizons différents, OSAN est une nouvelle start-up Foodtech implantée à Wavre. Sang Hoon Degeimbre précise avoir "pris le temps d’affiner les recettes en les servant aux convives de L’Air du temps et en dialoguant avec eux".

Son souhait était est de proposer une nouvelle façon de consommer une boisson sans alcool qui, comme le vin, possède un nez complexe, s’associe avec les mets et apporte une longueur en bouche. OSAN n’est pas une eau aromatisée classique, mais le résultat d’un procédé de fabrication unique qui fait ressortir les qualités organoleptiques d’ingrédients naturels bios sans devoir y ajouter du sucre raffiné, des intrants ou des édulcorants.

Cette production, élaborée avec des ingénieurs, fait appel à une technologie de pointe. Le procédé reste secret mais les étapes de production passent par la cryogénisation, la dynamisation et la macération. Les ingrédients sont tous issus de cultures biologiques et sont récoltés au plus près du point de production. Géraud d’Oultremont, l’un des entrepreneurs associés au produit ajoute : "Nos OSAN sont basées uniquement sur des produits végétaux et floraux, biologiques et récoltés en saison. Pour certains ingrédients, nous avons mis en route nos propres productions pour en assurer la qualité".

Très peu calorique, cette boisson est composée d’eau, de végétaux, de fleurs, d’épices bios, avec moins de 2 % de miel bio et un correcteur d’acidité pour assurer l’équilibre. Comme le vin, cette boisson haut de gamme se décline en blanc, en rosé et en rouge.