Il y avait le Nutriscore de la grande distribution, qui est parfois difficile à comprendre mais qui globalement, oriente les consommateurs vers les produits bons pour la santé et la forme. Il y a désormais le Färmoscope, qui est un indicateur de durabilité qui se veut complet. Mais pour bénéficier de ses infos qui se veulent transparentes, c'est dans les magasins Färm qu'il faudra se rendre.

A travers ce nouvel étiquetage, la coopérative belge entend valoriser encore plus clairement les valeurs et comportements qui sous-tendent son projet depuis le départ : production locale, bio, éthique, transparence, et in fine la durabilité des produits.

En clair, ce projet permet de connaître en six cases sur une étiquettel l’impact sociétal de chacun des produits vendus. De quoi encourager les consommateurs dans leur transition alimentaire.

"L'enjeu sociétal derrière le Färmoscope est de permettre aux consommateurs de se réapproprier pleinement la valeur des produits. Non seulement à travers la notion habituelle de prix mais aussi et surtout en termes d'impacts positifs sur le monde. Le consommateur peut donc poser ses choix conscients et contribuer activement au monde de demain", explique Alexis Descampe, cofondateur de la coopérative.

Sur l'étiquette, le client verra en premier lieu le färmoscore (11 étant la note maximale) mais aussi l'origine de production et de transformation et les différents labels dont peuvent se targuer les produits en question. Des infos reprises sur le ticket de caisse, histoire de mieux les étudier tranquillement chez soi. 11 critères sont pris en compte dans ce färmoscore : produits issus de l'agriculture bio ou en transition marques non cotées en bourse, sociétés belges de production et de transformation, provenance claire des ingrédients, label complémentaire, produits bruts et moins énergivores , produits en vrac, ... Des critères nombreux dont certains paraissent redondants mais qui "reflètent la réalité : consommer durable, c’est rechercher les informations pertinentes, prendre tous les enjeux en compte, faire attention aux nuances. C’est un travail de longue haleine, grâce auquel nous continuons d’apprendre chaque jour", selon Färm.

Pour soutenir cette nouveauté dans l'affichage et la durabilité des produits, la marque va développer un système de fidélité récompensant encore plus les achats à haut score de durabilité, et organiser des challenges interactifs.