Le lait, bon par nature

La Belgique est une terre riche en productions laitières. Avec un territoire caractérisé par de vastes espaces dédiés aux prairies et pâturages et un climat adapté, elle est en effet une région propice pour offrir une grande variété de produits laitiers.

Un peu moins de 4.000 éleveurs de vaches laitières en Wallonie utilisent à bon escient la centaine d’hectares de praires à leur disposition, et ce dès les beaux jours et jusqu’en octobre. Avec une moyenne de 74 vaches par exploitation, nos fermes laitières sont des exploitations familiales qui travaillent dans le respect des traditions, une forte attention portée au bien-être des animaux et au maintien de la biodiversité et contribuent à la beauté de nos campagnes.

Le lait, l’aliment de base de délicieux produits

Le lait constitue un des fleurons de notre agriculture garante d’une alimentation de qualité. Mais il est aussi à la base de produits que nous aimons consommer au quotidien ou utiliser dans notre cuisine ; fromages, yaourts fruités, crèmes glacées en passant par les beurres aromatisés, les crèmes fraîches et les laits fermentés, il y en a pour tous les palais.

Outre le plaisir gourmand qu’ils nous procurent, rappelons que les produits laitiers font partie intégrante d’une alimentation saine et équilibrée.

Un ingrédient pour un plaisir certain

Composé de près de 90% d’eau, le lait ne contient que 3,5g de matières grasses par 100ml lorsqu’il est entier (environ 1,5% en demi-écrémé et 0,3% lorsqu’il est écrémé). Ses qualités nutritionnelles, présentes naturellement, en font un produit prisé par les petits comme par les grands. Dans une brique ou une bouteille de lait, vous ne trouverez donc qu’un seul ingrédient : du lait et seulement du lait.

Et avec un ingrédient supplémentaire, local et de saison comme la fraise, on en fait un en-cas délicieux.