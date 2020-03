Un week-end entier pour goûter des sushi comme vous en avez rarement mangé.

Les sushis fabriqués par les maîtres japonais sont des joyaux. Les professionnels, triés sur le volet, étudient des années pour atteindre la perfection entre riz vinaigré, neta et poisson cru ou fruit de mer. Ces bouchées souvent galvaudées désormais (il suffit de voir les petits tas de riz ratatinés dans certaines boîtes plastique de grandes surfaces) vont revêtir leurs habits de lumière le temps du Japan Fair Festival. Ce rassemblement gastronomique autour du sushi, premier du genre, aura lieu à Tour et taxis.

Un immense bar à sushi (le plus grand d'Europe selon les organisateurs) présentera les différentes sortes de sushi comme les sashimi, le nigiri-zushi, le maki ou encore le temaki. Mais les visiteurs pourront également vivre une expérience avec des grands maîtres de la gastronomie japonaise au travers d'ateliers, dont un bien sûr pour faire des sushis. Au programme aussi et c'est de plus en plus tendance, des sushi végé et vegan. Egalement au programme spectacles, karaoke et concerts.

Ce sera aussi l'occasion de tester avec curiosité les boissons japonaises qui elles aussi montrereont toutes leurs lettres de noblesse : outre le sake (qui ne se boit pas que de basse qualité et chaud à la fin d'un repas !), les Japonais sont très fans de whisky et leur production est admirable vous diront les spécialistes ! Testez également les highballs, ces mélanges entre whisky ou alcools de fruit et eau pétillante qui rendent léger l'alcool fort.

> Le week-end du 21 et 22 mars, Tours et taxis, av. du Port, 86c - 1000 Bruxelles. 8€. Infos sur la page facebook de l'événement