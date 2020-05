Belle initiative : on passe commande en take-away tous ensemble et on partage un bon moment avec ses amis mais aussi avec Eric Boschman, Steffi Vertriest et Wim Opbrouck. A vos ordis…

Cela part d’une bonne intention : apporter du fun et de la convivialité, de ceux que l’on trouve dans un resto ou un café tout en apportant une bouffée d’oxygène au secteur horeca. L’opération Le Plus Grand Bistro du Quartier aura lieu le samedi 23 mai. Aux manettes, Eric Boschman, Steffi Vertriest et Wim Opbrouck, les visages de cet événement organisé par giveaday.be et Dinnergift seront de la partie pour animer la journée d’action. Le challenge ? Amener les Belges à des fêtes virtuelles et leur faire commander plus de 100 000 repas et boissons en takeaway dans les restaurants et cafés inscrits.

Le secteur belge de l’Horeca a été durement touché par le Covid-19. Les restaurants, les bars et les cafés restent fermés et de nombreux opérateurs sont à bout de souffle. C’est pourquoi DinnerGift, une start-up anversoise de 3 sœurs et un frère, et Giveaday.be, le mouvement citoyen derrière Impactdays.co, ont décidé d’agir.

Giveaday.be avait précédemment lancé deux défis réussis. D’abord « Le Plus Grand Quiz de Quarantaine » dans lequel 19 500 participants ont joué en ligne simultanément. Quant au deuxième défi, il a été organisé en collaboration avec le mouvement citoyen faitesvotremasquebuccal.be. Appelé « Action Nationale de Couture », il a attiré plus de 2,5 millions de visiteurs sur www.faitesvotremasquebuccal.be et 2 millions de téléchargements du patron du masque.

Comment participer ?

La participation est simple, voici le mode d’emploi livré par les organisateurs. Et pour se ternir au courant, la page facebook de l’événement est régulièrement alimentée. Les organisateurs annoncent même une personnalité au visage familier à cette table virtuelle !

Pour les restaurants :

Allez sur www.leplusgrandbistroduquartier.be et cliquez sur « Ajouter un établissement »

Complétez les informations, une description enthousiaste et un lien vers votre formulaire de commande

Préparez-vous pour Le Plus Grand Bistro du Quartier le samedi 23 mai !

Pour ceux qui participent :