Chihuahua a accueilli au début du mois de mars le concours national des vins et distillés : le "Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles". Si le Chihuahua a développé ces dernières années de nombreux projets viticoles pour substituer les plantations de noyers particulièrement gourmands en eau, on identifie surtout le plus grand État mexicain au sotol. 80 % de ce spiritueux emblématique mexicain y est élaboré.