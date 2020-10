Le chef Kevin Lejeune de La Canne en ville a été invité à participer à la campagne européenne "Goûtez à la fierté européenne. Le veau, une bonne idée pour 1000 bonnes idées". L'éventail de possibilité de préparations de ce morceau de viande léger vient de notre région, avec des plats modernes qui vous mettent spontanément l'eau à la bouche.

Vous vous demandez peut-être pourquoi le veau ? Il s'agit d'une partie importante du patrimoine culinaire de l'Europe. Je suis sûr que vous pouvez énumérer un certain nombre de classiques du veau : blanquette, ossobuco, veau Orloff, escalope milanaise, ...

Kevin adore travailler avec des produits frais. Les légumes viennent de son propre potager. Le restaurant suit le fil des saisons. Et pour acheter sa viande de veau, il choisit des partenaires fiables, belges ou français. « Je ne réalisais pas que la Belgique était un des plus grands producteurs de viande de veau, avec la France et l’Italie. Mais cela ne m’étonne pas, notre culture culinaire est avant tout de manger des produits de qualités ».

La polyvalence de la viande de veau

Le chef adore la viande. « Je suis un grand carnivore. Le veau me fait penser à ma jeunesse, à la table familiale chez ma grand-mère. Mon premier souvenir veau : des choux farcis au veau, un plat de grand-mère. Des préparations pleines de goût et simples à la fois ». Son morceau préféré reste le ris de veau et la joue. « Beaucoup de gens préfèrent les côtes ou le filet, ils les considèrent comme plus nobles. Mais pourtant, on fait tellement de belles choses avec les joues de veau ».

Kevin met du veau dans nos plats d’automne et nous nous propose 3 recettes de veau faciles à préparer :

chou farci à la poitrine de veau et shiitake avec un aligot de ratte et salers

tartare de noix de veau, lait battu, algues nori et feuilles de blettes

filet de veau au comté, coppa et pépins de courge, risotto de potimarron.

Saviez-vous que …

... La viande de veau européenne est principalement produite aux Pays-Bas, en France, en Italie et en Belgique ? De plus, ces trois derniers pays représentent environ 70 % de la consommation de viande de veau en Europe. La Belgique représente environ 10 % de la production européenne et se classe même troisième au rang mondial en termes de consommation.

