On savait depuis quelques semaines qu'il y aurait pas mal de changements du côté du groupe de restauration "Villa Lorraine" en 2020. Son patron Serge Litvine lève le voile sur ses nouveaux projets, sur l'arrivée d'Yves Mattagne à La Villa Lorraine et sur son prochain pop up: Ceci n'est pas le Sea Grill.

Ces dernières semaines, on a appris, coup sur coup, la perte de la seconde étoile de La Villa in the Sky d'Alexandre Dionisio, la fermeture du Sea Grill** d'Yves Mattagne à l'hôtel Radisson et l'arrivée, dès le 7 mai, du chef doublement étoilé à La Villa Lorraine. Restait une question: quel serait le nom de ce nouveau restaurant? Villa Lorraine ou Sea Grill? « Je vais vous décevoir: c’est La Villa Lorraine.