Jeune et pétillante à l'image de nos vins belges, Joy Scaianski est la cheffe sommelière de l'étoilé La Villa Lorraine depuis dix mois. Chez cette Française née en Guadeloupe, la gourmandise et le goût du partage, c'est de famille. Après avoir développé son palais dans des établissements aussi prestigieux que le Beau-Rivage Palace, à Lausanne, et le Fouquet's de Paris, la voici donc à la tête d'une belle cave bruxelloise qui compte quelque 10 000 bouteilles. Interview.