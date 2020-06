Avec la fermeture du secteur horeca et les restos en take-away, les habitudes de consommation à domicile ont évolué ces derniers mois.

Après plus de 2 mois de repas à domicile, La plate-forme de livraison à domicile Deliveroo révèle les tendances alimentaires qu’elle a pu voir au travers de ses statistiques concernant les commandes des Belges.

1. Cuisine belge. Regain d’intérêt pour les boulettes de viande, les spaghettis bolognaises, le poulet rôti avec compote de pommes et sans oublier les frites, bien sûr. Alors qu’avant le burger était le plat préféré de tous.

2. 2000% d’intérêt en plus pour les glaces. Pendant le confinement, la demande de glaces a augmenté de 2000 %, celle de tacos de 500 % et celle de fruits de mer de 200 %.

3. 30 minutes plus tôt. L’heure moyenne du repas a avancé de 33 minutes. La plupart des commandes en jour de semaine ont généralement lieu vers 18h43, alors qu’elles avaient lieu vers 19h16 auparavant. Le travail à domicile explique certainement cela.

4. Deux personnes et plus. 60 % des commandes sont pour deux personnes ou plus, alors qu’avant la crise, il s’agissait principalement de repas pour une personne.

5. Happy Friday. La traditionnelle commande Deliveroo du samedi soir existe encore mais elle a largement été rejointe par un afflux de commandes dès le vendredi.