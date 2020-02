Le menu prédéfini par les restaurateurs à la Saint-Valentin ne vous revient pas ? Le prix non plus ? Alors pourquoi ne pas se faire un petit dîner à la maison, en utilisant les aliments les plus aphrodisiaques possible pour composer un repas super sexy ?

On a beau avoir demandé à des amoureux vraiment amoureux, rien à faire, personne ne semble partant pour se faire un petit resto en duo le soir de la Saint-Valentin... C'est à n'y rien comprendre, tant les restaurateurs affirment que cette fête de l'amour booste les réservations !

Histoire de marquer le coup à la maison, on peut toujours cuisiner en duo des petits plats qui, de l'entrée au dessert, vont booster les libido, si besoin était. En plus, si on décide de sauter le dessert, on pourra toujours le manger le lendemain...

Voici 5 propositions de menu à mixer, à réinventer et à servir sur canapé. On peut aussi utiliser du thym, de la cannelle, de la noix de maca, ...

Menu osé, avec des clous de girofle, de la noix de maca, du gingembre

Huîtres chaudes gratinées au four, préparée par la blogueuse belge Tangerine Zest

Vermicelle de riz sauté au poulet (ou aux scampis) qui apporte son lot d'ail et de gingembre

Un sorbet au citron-gingembre (au rayon surgelés, c'est pratique, avec une lichette de vodka, c'est customisé...)

> L'huître, aphrodisiaque reconnu, le zinc qu'elle contient joue un rôle dans la production de testostérone et celle de cyprine. Le gingembre, en créant un afflux de sang dans le corps, entraîne bouffées de chaleur et excitation. L'ail donne aussi un coup de fouet à la circulation sanguine et favorise l'irrigation des organes.

Menu olé, avec des pignons, du safran, du chocolat

Carpaccio de betterave, orange, pignons et noix ou salade de betterave et sauce tahine, la recette du blog belge Cuisine moi un mouton

Une paëlla bien safranée ou des coques au safran et au piment

Un moelleux fondant au chocolat, à découvrir sur Gourmandiz

> Les pignons sont riches en zinc et les noix. Les graines de citrouille sont riches en magnésium - 5 mg par gramme. Le safran possède des propriétés stimulantes sur les zones érogènes en raison de sa teneur en phytostérols. Le chocolat contient de l'arginine, un acide aminé qui une fois assimilé et transformé aura un effet vasodilatateur. Il stimule aussi les endorphines, hormones du plaisir.

Menu comblé, avec un avocat, de la truffe et du cacao

© Gourmandiz



Un avocat-crevettes grises (recette sur Gourmandiz)

Des tagliatelles aux truffes : la recette de Big Mamma, la chaîne de restaurants italien qui fait fureur est ici

Mousse au cacao et mascarpone > recette sur Tangerine Zest

> L'avocat est riche en vitamine B6 qui stimule la production de testostérone. La truffe stimule la production d'androstérone, une hormone dérivée de la testostérone.

Menu iodé avec des St-Jacques, des asperges, un brownie cru

Une soupe d'ail ou un carpaccio de Saint-Jacques et mangue > recette sur Gourmandiz

Brochettes de seiche et asperges caramélisées > La recette de Picard surgelés

Brownie cru, un délice à retrouver ici, sur le blog de la cuisine de Gin

> Les asperges sont riches en carotènes antioxydants, en fibres, en vitamines du groupe B

Menu feu-follet avec du gingembre, du curry et de la vanille

Champignon braisé au gingembre et au piment

Curry vert de poulet, selon une recette thaïe de Hervé cuisine et s'il fait froid, la fameuse soupe poulet-légumes pimentée au curry de Pascale Naessens, un régal avec du céleri en plus (celui-ci est parfois appelé pénis végétal et aurait comme vertu de stimuler la libido)

Riz au lait et à la cannelle, pour la vanille qui est aphrodisiaque. La recette du blog La cuisine c'est simple est ici

> La cannelle est utilisée depuis des siècles pour ses composants excitants, la cannelle est connue pour augmenter la libido et aide à lutter contre les troubles de l’érection.

Dans les verres

Du jus de grenade

Du vin rouge

Du champagne, juste pour l'ambiance

De l'eau bien fraîche aromatisée (menthe, ctron vert, orange, gingembre, ...), pour la tournée minérale

Des mocktails, ginger beer, thé glacés, ... > nos recettes ici