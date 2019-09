Sur Twitter, le pilote de Formule 1 a annoncé sa collaboration avec une nouvelle chaîne de restaurants végétariens.

“Aujourd'hui, nous annonçons le lancement de Neat Burger, une chaîne de restaurants à base de plantes qui s'engage à adopter des pratiques éthiques et à être plus aimable envers notre monde”, s’est réjouit le pilote. “Je suis très enthousiaste à l'idée de faire partie de cette entreprise qui vise à révolutionner notre façon de voir les aliments sans viande”, conclut-il.

Attentif à son alimentation, le quintuple champion du monde de Formule 1 se retrouve donc ambassadeur d’une chaîne de restauration rapide. Dans les coulisses de Neat Burger, on retrouve Beyond Meat. Ce producteur de viande à base de protéines végétales a notamment aidé KFC à produire ses ailes de poulet “sans poulet”, indique The Guardian.

Hamilton n’investit pas tout seul. Les co-investisseurs du pilote allemand sont l'entrepreneur italien Tommaso Chiabra, soutien financier du fabricant américain Beyond Meat, et Ryan Bishti, propriétaire de plusieurs boîtes de nuit. Toujours selon The Guardian, les trois investisseurs prévoient l’ouverture de 14 points de vente en Europe au cours des deux prochaines années.

L’enthousiasme de Lewis Hamilton n’a pas été partagé par tous les internautes. “Expériences de laboratoire”, “hypocrite”... Sur Twitter, tout le monde n’est pas aussi convaincu que le pilote sur la “révolution” que pourrait provoquer Neat Burger.