Luca, c'est le film d'animation événement de Pixar qui sort en streaming sur Disney+ ce vendredi 18 juin. Une merveilleuse histoire d'amitié et de découverte sous le soleil de l'Italie et dans les couleurs à tomber d'une petite station balnéaire de la Riviera, du genre village des Cinq Terres.

Au programme du petit Luca et de son ami Alberto : un été inoubliable rempli d'interminables balades en scooter, de pâtes et de... gelato ! Une friandise que les deux petits monstres marins (oui, ce sont des monstres venus d'un autre moned sous la surface de la mer, on ne spoile pas, on le sait tout de suite) adorent.

Et les humains aussi ! C'est pourquoi Pendant le week-end de la première de Luca, du 18-20 juin, Disney offrira aux enfants une expérience unique à Knokke-Heist. Pour cela, il suffit d'acheter sa glace chez l'emblématique Glacier De La Poste et d'aller la transformer (gratuitement) en monstre marin au Luca "Sea Monster Bar" sur la digue : vous ne pouvez pas le rater, il est installé dans une Piaggio !

Votre monstre marin sera-t-il composé d’une glace à la vanille avec des biscuits, du sable, des poissons acidulés et du bois flotté en chocolat ? Ou prendra-t-il vie avec des guimauves colorées, des étoiles de mer sucrées et du corail vert en chocolat? De quoi avoir très envie de regarder cet adorable conte du Sud, dont la bande annonce est ICI.