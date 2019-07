Contre l'obésité, les maladies chroniques ou la prise de graisse, la mastication pourrait bien être la botte secrète contre certains de nos pires maux.

On pense souvent que perdre du poids commence dans l'assiette. Et si ça commençait véritablement dans la bouche ? Si les réponses à certains de nos pires maux pouvaient être apportées rien qu'en faisant attention à la manière dont on mâche nos aliments ? C'est prouvé : bien mastiquer a une influence positive sur la perte de poids. D'abord parce que prendre le temps de réduire en bouillie nos aliments dans la bouche permet d'envoyer au cerveau un message de satiété et ainsi de réduire l'apport calorique. Il permet aussi à notre corps de jauger la quantité de lipides qui vont être introduits dans le tube digestif et préparer notre corps aux enzymes et à la bile qu'il va devoir produire. Ensuite parce que cela permet au corps d'assimiler plus facilement les nutriments dont il a besoin.

(...)