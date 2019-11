Le choix d’un café ne dépend pas seulement de vos goûts personnels en arômes, mais aussi du type de café que vous désirez déguster. Vous avez pris l’habitude de pousser deux fois sur le bouton expresso pour allonger votre café ? Découvrez un nouveau concept qui vous permet de faire couler des cafés XXL !

On ne présente plus Nespresso et sa gamme de cafés en capsules. Le célèbre café en dosette est entré dans tous les foyers. Mais, la mythique version « ristretto » trouve encore ses récalcitrants. Elle ne convient pas à certains irréductibles, amateurs de « lungo ». Le pionnier du café haut-de-gamme « home made » a donc tout naturellement pensé à eux. Il dévoile VERTUO, une nouvelle gamme faite pour ceux d’entre vous qui aiment boire leur café dans un mug, tout en associant goût, corpulence et richesse. Cap donc sur le plaisir en mode grands formats !

Une crème soyeuse en 5 tailles de tasses

Dotée du système Centrifusion™, une technologie innovante d’extraction optimale des arômes, c’est une nouvelle expérience Nespresso qui attend les amateurs de café en version longue. L'idée : prolonger l'infusion de la mouture et se servir de la force centrifuge pour réaliser un café « de haute qualité » dans une grande tasse. La machine intègre un lecteur optique avec reconnaissance automatique de la capsule par code-barres, afin d’optimiser les paramètres d'extraction à chaque préparation. Ainsi, du ristretto de 40ml au travel mug de 410ml, en fonction de la capsule insérée, la machine parvient à adapter le volume d'eau, la température adéquate, mais aussi la vitesse de rotation, le débit d'eau et la durée d'infusion. Le procédé innovant garantit une crème généreusement onctueuse pour sublimer chaque tasse.

28 variétés de café inédites

Pour vivre ces délicieux moments de café XXL, seul, en duo ou lors de savoureuses réunions familiales, VERTUO présente 28 variétés inédites . Et la déclinaison a été imaginée pour répondre à toutes les nuances de café, corsées ou plus douces, au gré de la journée. Tasse après tasse, aux rythmes de vos envies, vous profitez ainsi d'un maximum de saveurs. Que votre café soit long ou très long, Gran Lungo, Mug ou Alto, vous aurez envie de tous les essayer. Partez à la découverte de la gamme ! Découvrez VERTUO en images. Regardez la vidéo .

Idée de recette

Parfois, la simplicité est reine en cuisine. Vous aimez les notes grillées et chaleureuses ? Voici une réalisation simple qui devrait ravir vos longues soirées d’hiver. A consommer sans modération !

De quoi avez-vous besoin ?

• 50ml de lait froid

• 1 capsule Nespresso Vertuo Bianco Forte

• 1 tasse Vertuo (230 ml)

Recette

• Versez 50 ml de lait froid dans votre tasse Vertuo

• Versez 150 ml de café Bianco Forte par-dessus

• Dégustez !

© Nespresso



Plus de recettes :

https://www.nespresso.com/fr/fr/vertuo-recettes

Plus d’infos sur :

https://www.nespresso.com/be/fr/discover-vertuo-coffee-machines

