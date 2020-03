Au menu, des burgers à base de viande de chèvre, de bananes plantains ou encore des graines de djansang accompagnés de patate douce ou de manioc.

Afroburgers, c’est le concept développé par Aline et Régine. Après avoir parcouru la Belgique avec leur foodtruck, le duo s’installe rue des Bouchers à Bruxelles dans le pop-up restaurant Kokotte, l’incubateur horeca développé par Hub.brussels.

Depuis 2016, les deux amies, Aline Uwondironda et Régine Nyiratunga ont fait évoluer leur concept en participant à divers projets et évènements. Tout a commencé avec le projet « Menu Next Door » en 2016 qui consistait à accueillir leurs voisins à raison d’une fois par semaine pendant un an en leur proposant des plats sur le thème « Europe-Afrique ». Le concept marchait bien et à chaque fois, une quinzaine de personnes étaient présentes. C’est en 2018 avec l’acquisition de leur foodtruck qu’Afroburgers commence à connaitre un réel succès. « Certains jours, la demande était tellement forte – jusqu’à 300 burgers par soirée lors des festivals – que nous n’avions plus de quoi nourrir nos clients et devions alors nous ravitailler en urgence pour pouvoir assurer l’intendance le lendemain », explique Aline.

Le must ? Le Ntaba ( soit chèvre en lingala), directement inspiré de la cuisine congolaise qui combine sauce maison, oignons vinaigrés et viande de chèvre. Afroburgers propose aussi des burgers 100% vegan comme le Mboga (légume en kinyarwanda), inspiré de la cuisine rwandaise. Il est composé d’une galette de haricots rouges, d’épinards, des bananes plantains, de sauce Mboga à base de tofu et saupoudré d’une touche de gingembre

> Rue des Bouchers 30 – 1000 Bruxelles. Infos sur le compte facebook de Afroburgers pour les heures d’ouverture et les infos de dernière minute.