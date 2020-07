lance Mallory Gabsi à ses fans venus tester sa friterie parisienne éphémère sur une péniche,

Quelques heures à peine après son ouverture ce jeudi 16 juillet, sa friterie a donc été prise d'assaut par des centaines d'amateurs de frites bien belges. Une file interminable se dessinait sur tout le long du quai de la Seine, à deux pas de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, pour déguster les frites et mets de notre compatriote. Quitte à attendre parfois de longues minutes.

Mais le chef Mallory ne s'est pas décontenancé et a ensuite déclaré ceci: "Mais la bonne nouvelle est que l'on va quand rester ouvert car on fait toujours des cocktails, il y a aura toujours de la musique et une bonne ambiance. On va juste faire des frites, des frites et des frites toute la soirée (sourire)!" Avant de conclure sur une pensée pour ses fans. "Je suis vraiment désolé pour ceux qui sont venus de loin. Mais demain (aujourd'hui, donc, Ndlr.), on vous accueillera encore mieux!"

© DR © DR © DR © DR



Ouverture durant deux semaines pour redonner la frite en cette période spéciale

"On a eu une semaine pour ouvrir, donc ça s’est passé un peu vite, concède Adrien Cachot, finaliste de ce Top Chef saison 11 et ami de Mallory, au micro de RTL-TVi. On n’a pas eu le temps de vraiment s’organiser." Le restaurant restera ouvert durant deux semaines (jusqu'au 1er août) comme ils l'avaient rêvé pendant l'émission La guerre des restos. Les deux chefs y proposent une cuisine simple. “Tout le monde n’a pas le budget pour s’offrir un restaurant étoilé, donc il faut que ça soit accessible pour tout le monde la cuisine."

Leur friterie baptisée 140 Street peut accueillir jusqu’à 250 personnes. Et pour ne pas s'ef-friter avec ses convives, Mallory a donc du faire appel à sa famille et à ses amis pour les servir.