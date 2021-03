Les chocolatiers ont prévu des univers qui donnent envie d'évasion et on ne va pas se priver, pour cette deuxième fête pascale si... entravée. La tradition a également tout bon avec des confiseries pralinées et réconfortantes.

La pâque inca de Benoît Nihant

Cette année, le chocolatier laisse parler son émotion en imaginant une collection de Pâques directement inspirée du Pérou et de la civilisation Inca. Pourquoi là-bas ? Parce que, il y a 5 ans, Benoît Nihant, lors d'un long voyage, y a trouvé dans la région de San Martin le domaine qui deviendrait sa propre plantation de cacao.

Impatient des premières récoltes de ses fèves, il s'est donc projeté dans la civilisation inca. Cet empire considérable qui s’étendait de l’Équateur au Chili entre le XIIIe et le XVIe siècle n’est d’ailleurs pas sans rapport avec le chocolat. Le cacao était très apprécié, préparé avec de l’eau et des épices lors de cérémonies religieuses. On lui avait déjà trouvé des vertus médicinales et revigorantes.

Le résultat est extraordinaire : les masques colorés (entre 19.9 et 64€) sont impressionnants, entièrement façonnés en chocolat Grand Cru. A l'intérieur de ces sculptures, des petits oeufs, des cloches, des tortues... Et bien sûr, cette ambiance est déclinée dans les fameux (demi-) oeufs flamboyants (entre 17.9 et 39€) auxquels nous a habitué Benoît Nihant : praliné baie de rose, dulce de leche, fruits de la passion, ... ils sont gourmands en diable.

© DR

Lapins et poussins chez Lindt

Les modes, les buzz et les tendances peuvent arriver et repartir, du moment que le lapin Lindt pointe le bout de son nez, tout va bien. Cette confiserie au ruban rouge et clochette, best seller de la période pour la marque, a fait des petits cette année, à cacher dans le jardin ou la maison : des poussins, des petits lapins et des gros oeufs en métal pour les rassembler se faufileront partout, en édition fleurie. Et pour marquer le coup, les gourmands peuvent même s'offrir le lapin de Pâques de 1 kg ! > Lindt Lapin Or Lait Pâques, 1000g. 49,99 €

Les biscuits à moitié tombés de Maison Dandoy

Quand on en a assez du chocolat (ahaha), on peut passer aux biscuits ou plus agréablement combiner les deux. En tout cas, il ne faut pas passer à côté des biscuits géants oeufs mendiants (14.50€) de Pâques de Dandoy, en collaboration avec Laurent Gerbaud. Cette année, nouveauté : le speculoos trempé (à moitié) dans du chocolat au lait, parsemé de cacahuètes et d’éclats de caramel beurre salé. On peut aussi faire le plein de chocolat avec un oeuf rempli de secrets sucrés dont un speculoos vanille gourmand à souhait, qu'on brise avec un petit marteau de bois (35€) ou encore un grand speculoos lapin couvant un oeuf à pois (12.50€).

© Amélie Ambroise

L’alliance du beau et du bon chez Gerbaud

On les adore les oeufs mendiants au chocolat noir et fruits rouges de Laurent Gerbaud qui s'est aussi éclaté cette année entre petites poules bien emplumées et oeufs craquelés, de même que des ballotins de pralines dans le respect du métier. A découvrir sur la page facebook de Gerbaud.

© DR

Des poissons chez Picard

Picard a revisité les classiques du printemps en les changeant en poissons, présentés sous forme de bâton glacé version chocolat (4 poissons glacés, 3.95€). La marque française de surgelés n'en oublie pas sa traditionnelle boîte d'oeufs au chocolat praliné noisette sous une coque croquante (4.95€ pour 12 oeufs en boîte). Et pour terminer le repas familial, un gâteau mousse en forme de panier d'oeuf façon chocolat velours (14.95€). Efficace.

Un gâteau hirondelle et lapin chez Les Tartes de Françoise

Sur la boîte, l'histoire à raconter aux enfants d'une hirondelle qui poussa le lapin au défi de pondre des oeufs. Dans la boîte, un merveilleux gâteau de Pâques, fait d'une mousse, d'une chantilly vanille et d'un biscuit génoise cacao. Autour, un croustillant feuillantine praliné, et les fameux oeufs. > Edition limitée, 29€. Disponible dans tous les ateliers et sur www.tartes.be

© DR

Des camemberts pour Neuhaus

L’inventeur de la praline belge présente une collection de Pâques feel good, en plus des coffrets lapin carton ou oeuf métal contenant des oeufs aux couleurs printanières (12 à 39€), on aime beaucoup les Sharing Boxes (48€) à voir comme des camemberts du Trivial Pursuit remplis de confiseries. Mention particulière au Ballotœuf (25 à 100€ selon la taille), soit un œuf de Pâques en chocolat fait à la main et garni de pralines. Il est présenté dans un coffret cadeau rose pastel et papillon, adorable.

© DR

La Poule rousse de Galler multiplie ses oeufs

Des oeufs fourrés en veux-tu en voilà pour le chocolatier liégeois qui livre 13 goûts, du Noir Pistache au Lait Noix de Coco, en passant par le classique Blanc Praliné. Les formats varient de 11 petits oeufs au format plus familial de 225g. L'oeuf en métal lui en contient 15 et on aime aussi beaucoup la réglette présentant un assortiment de 9 oeufs. Les sur-gourmands pourront trouver en boutique le "tubo" avec 48 oeufs.

© DR

Des oeufs de Pâques bien différents chez Royal Belgian Caviar !

En Belgique, on peut se targuer de compter l'un des rares producteurs de caviar blanc. Alors si on changeait les oeufs sucrés pour des oeufs bien salés ? Pour Pâques, Royal Belgian Caviar présente son produit saisonnier, le White Pearl, en fait des œufs d'esturgeon albinos. "C'est une variété qui donne le meilleur d'elle-même lorsque les œufs sont dégustés le plus frais possible", précise Cédric Paquet, directeur commercial de Joosen-Luyckx Aqua Bio, la société à l'origine de la marque Royal Belgian Caviar. On les consomme avec beauté sur des pâtes noires servies tièdes. "Ce joli plat a été créé par le chef de l'Ambassade de Belgique à Singapour, un must absolu", explique-t-on chez Royal Belgian Caviar. > Boîte de 30g, 68,30 euros, à commander sur le site où se trouve aussi un "store locator"

Vert Printemps chez Leonidas

Des oeufs géants remplis de petits oeufs (àpd 13.90€), des emballages métal (17.90€, 350g), une boîte cadeau ovale (15.50€, 280g) : chez Leonidas, on ne change pas ses classiques de Pâques si ce n'est par la couleur: vert espoir et par le nombre de variétés : 20 saveurs attendent les gourmands. Une nouveauté : le petit oeuf Gold, composé d’une ganache au chocolat blond recouvrant des cristaux de sucre de canne, enrobée dans une coque chocolat au lait marbré. Bienvenue !

Livraison repas-oeufs chez Deliveroo

Pour l'occasion, Deliveroo s'est associé à The Belgian Chocolate Makers pour créer 4 œufs en chocolat originaux et disponibles en exclusivité sur la plateforme, dans différentes villes de Belgique. Les saveurs des oeufs en chocolat ont été conçues par Elisabetta Passfaro, la chocolatière de The Belgian Chocolate Makers pour matcher avec les plats : sushi, poké bowl, pizza Hawaii et milkshake à la banane. A commander sur la plate-forme deliveroo.be