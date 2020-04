Les courses font l'objet de toutes les attentions. Pascale Naessens, à l'origine de recettes nourrissantes et très faciles à faire donne des conseils avisés pour remplir au mieux ses armoires.

Pascale Naessens, ex-mannequin est devenue une star de la télévision et bekende vlaming avérée en Flandre. Mais surtout, depuis des années, elle s'est penchée très sérieusement sur l'alimentation et a déjà publié 10 livres de recettes dans la partie néerlandophone du pays. Des livres qui ont révélé une révolution alimentaire. Côté francophone, quatre ont été traduits et le cinquième, Ma cuisine avec quatre ingrédients (Éd. Racine) est paru fin de l'an passé. Ce qui fait le succès de ses livres : ses recettes sont faciles, elles incroyablement savoureuses, rassasiantes. Et les produits utilisés se trouvent au supermarché.

Pascale Naessens ne se positionne pas contre les calories, ne parle pas de balance, ne crie pas haro sur le sucre, ni sur la viande, ne rejette pas le fromage, ne culpabilise personne dans ses explications. Nous avons voulu connaître sa liste de courses de base, si importantes en ce moment.

Quelle est la liste de courses de base ?

Quels produits privilégier ? Huile d'olive, sauce de soja, pâte de curry vert ... Il y a tellement de choses à faire avec ça dans la cuisine. Faites cuire des légumes au wok et ajoutez du curry vert et, juste avant de servir, mélangez des cubes de feta avec. Vous ne savez pas exactement ce que vous mangez, parce que ça ne ressemble pas à un plat de légumes de base, mais c'est tellement savoureux !

Quels sont ceux qui vous permettent de préparer les assiettes les plus variées ? Curry vert et rouge et ras el hanout. Ajoutez quelques cuillères à soupe de ces épices à des légumes, du poisson ou de la viande et vous obtenez un plat totalement différent : les couleurs deviennent plus belles et les odeurs plus fortes et savoureuses.

Quelles sont les recettes les plus faciles à préparer et qui plairont à toute la famille ?

J'en ai beaucoup dans mon livre « Ma Cuisine – Avec 4 ingrédients ». Toutes les recettes nécessitent maximum 4 ingrédients (à l'exception de l'huile et des épices). C'est franchement un vrai plaisir à préparer car elles sont très simples et vous donnent quand même une explosion de goûts en bouche. Un exemple : prenez les restes de légumes ; faites-les cuire au wok ; ajoutez de la pâte de curry rouge + à la fin des petits cubes de feta. Un plat délicieusement onctueux que tout le monde aime manger, vous verrez. Ou bien versez du lait de coco dans une casserole, mélangez avec de la pâte de curry vert, ajoutez du poisson et disposez des épinards frais par-dessus. Versez un peu d'huile d'olive sur les épinards frais et assaisonnez de sel et de poivre. Mettez le couvercle sur la casserole et après 8 minutes vous aurez un plat délicieux, agréable et sain. Cela peut vraiment être aussi simple que ça ! Mon livre est plein de ce type de recettes parce que j'aime aller de l'avant, j'aime cuisiner, oui, mais je n'aime pas passer des heures dans la cuisine. Et j'aime particulièrement manger !

© DR



"Comme on ne peut aller au magasin que de temps en temps en ce moment, il est conseillé de construire un bon garde-manger, afin de ne devoir acheter que des produits frais et de pouvoir concocter les plats les plus délicieux facilement. Il est important, surtout en ces temps, de manger des aliments bons et sains. C'est aussi un exutoire créatif et c'est une bonne chose car la plupart d'entre nous passent maintenant plus de temps à la maison. Quoi de mieux alors que d'imaginer des plats savoureux, beaux et sains et de les préparer avec amour pour soi-même et ceux qui vivent sous votre toit. Et peut-être le plus important : une cuisine bonne et variée nous maintient en bonne santé et soutient le système immunitaire. Ce sont autant de raisons d'adopter une approche intelligente."- Graisses : Huile d'olive, beurre, graisse de coco- Vinaigre : Vinaigre balsamique, vinaigre de cidre de pomme- Pour rehausser le goût : (léger) sauce de soja, moutarde, pâte de tomate, pâte de curry vert et rouge, bouillons (uniquement en tasse)- Extra : Sucre de fleurs de cocotier (ou autre), miel- Herbes et épices : poivre noir, fleur de sel (sel de mer) ; ras el hanout (une herbe qui crée une dépendance, vous pouvez vraiment l'utiliser sur tout, sur le poisson, la viande, le fromage, dans les ragoûts ...) graines de cumin, herbes de Provence séchées comme le thym, romarin ; l'ail (frais)- Produits secs ou en conserve : haricots, pois chiches, lentilles...