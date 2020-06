Un petit kit et le tour est joué.

Pas le mood pour aller au resto ce soir mais par contre une envie tenaillante de pâtes ? On a la solution, enfin, pas nous : le chef de l’Osteria Romana, Filippo La Vecchia qui propose un kit Carbonara pour préparer ses célèbres « pasta ».

Dans le coffret, de quoi préparer des carbonara haut de gamme selon la recette éprouvée du chef et qui a contribué à son succès : le carbomix, les joues de porc coupées en dés, le pecorino romano, le poivre, les pâtes, et bien sûr la recette à suivre pas à pas. On peut même la regarder en vidéo sur le compte Instagram de l’Osteria Romana. Avec ces ingrédients de qualité, le goût est bien dans l’assiette !

Le prix : 50€ pour un plat pour 4 personnes. Pour info, au restaurant, les 50g de carbonara sont affichées à 18€.

> Pour passer commande, il suffit d’envoyer un message par Instagram ou par mail la veille au plus tard. Le kit est à aller chercher à l’Osteria Romana lors des heures de service.