La production de lait constitue un des fleurons de notre agriculture locale, pourtant, les éleveurs éprouvent des difficultés, depuis plusieurs années déjà, à disposer d’un prix rémunérateur pour leur production.

En Wallonie, nombre d'entre eux trouvent des réponses à cette crise laitière en transformant le lait et en commercialisant leurs produits dont l'attrait ne cesse d'augmenter chez les consommateurs en quête d’artisanal, de local et de qualité.

Un gage de qualité et une grande traçabilité

Le lait produit chez nous respecte les exigences de la « Qualité Filière Lait » qui garantit des standards élevés à toutes les étapes de la production, depuis la ferme jusqu’au magasin.

Chaque entreprise de transformation doit aussi disposer d’un système d’autocontrôle validé par l’ASFCA, l’Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire, qui veille au respect de ces procédures.

La combinaison de ces contrôles nous offre la garantie de bénéficier de produits de grande qualité.

Une filière engagée pour une production durable

La durabilité est un point d’attention important pour le consommateur lorsque l’on parle de production alimentaire. Grâce à son climat, son territoire adapté et ses vastes prairies, notre pays bénéficie d’atouts incontournables pour contribuer à une alimentation saine et durable.

Comme de nombreux citoyens, soucieux des enjeux environnementaux, les producteurs de lait s’engagent par ailleurs pour rendre les processus de production plus durables ; production d’énergie renouvelable (solaire, éolienne ou par biométhanisation), utilisation de sources d’eaux alternatives, utilisation d’une alimentation locale et durable pour les animaux, et bien d’autres initiatives encore.

L’amélioration continue des pratiques d’élevage et l’attention portée au bien-être des animaux s’intègrent bien sûr également dans cette démarche. Sans oublier qu’une consommation locale et une rémunération correcte du producteur contribuent à une certaine durabilité économique et sociale.

Découvrir les produits disposant du label « Prix Juste » pour les producteurs : https://prixjuste.be/

Pour toute information : https://www.bonparnature.be