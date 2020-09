1. Les prairies et pâturages

En Wallonie, notre climat et la spécificité de nos terres nous offrent de nombreuses prairies qui sont parfaitement adaptées à l’élevage de bovins. Ainsi, quelque 200.000 vaches laitières se partagent 100.000 hectares d’herbes fraîches comme élément principal de leur alimentation.

2. Local et de qualité

La production de lait est une activité parfaitement adaptée à notre région depuis des décennies. La filière laitière belge a développé un savoir-faire et une expertise reconnue, complétée par un système de qualité pointu (« la Qualité Filière Lait »).

3. La durabilité économique et sociale

Consommer local, c’est aussi préserver l’emploi et le savoir-faire tant au niveau de la production que de la transformation. C’est également créer du lien avec les producteurs ou artisans et porter une attention à la rémunération correcte de tous.

4. Un monitoring de la durabilité

Bien entendu, comme toute activité humaine, la production de lait a un impact sur l’environnement qui nous entoure. Il est donc nécessaire de rendre cet impact le plus faible possible. C’est pourquoi la filière a mis sur pied un « monitoring » afin de répertorier et encourager les actions permettant de réduire son empreinte écologique (création de sa propre source d’énergie, production de l’alimentation des vaches, utilisation de sources d’eau alternatives, etc.).

5. Un consensus scientifique

Le Conseil Supérieur de la Santé, dans ses dernières recommandations alimentaires, fin 2019, inclut la consommation de produits laitiers à hauteur de 250 à 500 ml de lait ou produits laitiers par jour (pour un adulte)*. A noter que le CSS intègre la notion de durabilité dans sa démarche et que les jus végétaux, même s’ils ont été enrichis en calcium, ne font plus partie de la famille lait et produits laitiers, car leur relation avec la santé ne peut pas être considérée comme étant la même que celle des produits laitiers.

*Recommandations alimentaires pour la population belge adulte – 2019, Conseil Supérieur de la Santé.