La durabilité et la responsabilité sont plus que jamais au premier rang des priorités des consommateurs. Chez Nespresso, de la récolte du café au recyclage des capsules, cette promesse de solutions durables est tenue depuis plus de 30 ans. Avant de vous fournir un café de qualité, Nespresso fait les bons choix pour que chaque tasse dégustée crée un impact positif.

Le Belge, grand consommateur de café

63% des Belges boivent du café tous les jours. Le Belge est même numéro 8 sur la liste des plus grands buveurs de café. Avec 6,8 kg/an, il consomme quatre tasses par jour en moyenne, ce qui correspond à 19,5 millions de tasses de café par jour. Afin de vous offrir un café de qualité durable, Nespresso a bâti une relation directe et à long terme avec les caféiculteurs. La société travaille avec plus de 100.000 exploitants agricoles actifs dans 13 pays, par le biais de son Programme AAA pour une Qualité Durable™.

Lancé en 2003, le Programme AAA pour une Qualité Durable™ travaille sur trois piliers : la qualité de café, la durabilité et l’impact positif sur la communauté des fermiers. Afin d'améliorer le bien-être des caféiculteurs, le programme AAA offre des primes et une assistance technique d'experts agronomes dans le domaine de la cueillette du café, de la gestion des sols et du compostage. Il propose également, d’une part, le premier plan de retraite pour les caféiculteurs en Colombie, en partenariat avec Fairtrade International, et d’autre part, une assurance qui leur permet d’être couverts en cas de mauvaises conditions climatiques.

© Nespresso



« Reviving Origins » construit un avenir nouveau pour les cultivateurs de café

Le programme Reviving Origins se concentre sur des régions qui ont subi des conflits ou des catastrophes climatiques. Reviving Origins est une représentation de l’engagement durable de Nespresso qui investit dans des régions caféicoles afin de les aider à retrouver leur prospérité passée avec un impact positif non seulement sur la qualité du café, mais aussi sur les communautés dans leur ensemble. Ce projet a donné naissance à deux nouveaux cafés en édition limitée : ESPERANZA de COLOMBIA et TAMUKA mu Zimbabwe.

TAMUKA mu ZIMBABWE et ESPERANZA de COLOMBIA sont disponibles à partir du 7 mai 2019 dans les Boutiques Nespresso, par téléphone 0800 162 64, et en ligne sur le site www.nespresso.com. Prix de vente : 6€ /étui (10 capsules)

L’expo « Beyond the Bean » : une histoire de café

Le café révèle des histoires passionnantes qui mêlent passion, savoir-faire, persévérance et aventure humaine. Et cette histoire, National Geographic a décidé de la raconter à travers une exposition, « Beyond the Bean ». La photographe National Geographic, Rena Effendi, a sillonné différents pays d’origine, pour capturer le quotidien des familles. Elle est allée à la rencontre de toutes ces personnes qui donnent à chaque capsule de café son caractère original. Vous pouvez découvrir ses photos et son récit de voyage à l’exposition « Beyond the Bean » à Bruxelles. Cette exposition retrace cette histoire qui part de la cerise de café jusqu’à la deuxième vie donnée aux capsules.

© Nespresso



EN PRATIQUE :

L’exposition « Beyond the Bean », en partenariat avec National Geographic, sera présentée du 24/05/2019 au 02/06/2019 - Adresse : HUBERTY & BREYNE GALLERY, 33 place du Châtelain, 1050 Bruxelles - Heures d’ouverture : Du mardi au dimanche de 11h à 18h (ouverture exceptionnelle le dimanche dans le cadre de l’exposition).