En ce moment, rien de périssable ne doit se perdre.

Pour vous donner des idées, on a cherché ce qu’on pouvait faire de plus original que du pain perdu avec les restes boulangers.

La brioche perdue cuite au four

C’est un peu la cousine du clafoutis avec sa texture qui fond en bouche !

Ingrédients : 1 grosse brioche, 4 oeufs, 50 cl de lait, 125g de sucre, 2 sachets de sucre vanillé (ou un baton de vanille gratté), 100g de chocolat noir en pépites ou en éclats, ou 100g de fruits rouges congelés, un peu de beurre (pour le moule)/

Préparation : four à 180° pour préchauffage, on couppe des tranches de brioche de 2 cm. Dans un plat, on fouette oeufs, sucre, lait. On beurre un grand moule à gratin rectangulaire dans lequel on pose bien serrées les tranches imbibées de l’appareil. On saupoudre de sucre vanillé, de pépites de chocolat ou de fruits et on fait cuire 15 à 20 minutes. On laisse refroidir avant de manger (et on conserve au frais)

Pain perdu au chocolat

Dans la préparation oeuf/ lait/sucre, on rajoute 4 cuillères à soupe de cacao en poudre… Un délice ! Et on utilise du pain multicéréales de préférence.

Pain perdu au parmesan

On utilise du pain de campagne que l’on fait tremper dans un mélange (1 oeuf, 20 cl de lait, 50 g de parmesan rapé, 1 càs d’huile d’olive). Les 4 tranches seront servies chaudes avec des lamelles de concombre, une compotée de tomates, quelques olives noires ou des petits oignons nouveaux !

Rouleau de pain perdu

Une présentation originale et un goût différent : c’est la promesse du pain perdu cuisiné en rouleau.

– Voici la base salée pour une préparation pour 4 à 6 personnes.

Ingrédients: 4 grandes tranches de pain de mie sans croûte ou 12 tranches de pain de mie sans croûte, 2 oeufs, 50 cl de lait, sel, poivre, 30 gr de beurre

Préparation : on place les tranches de pain de mie entre deux feuille de papier sulfurisé et on aplatit avec un rouleau à pâtisserie pour les rendre fines.

Dans un bol large, on bat les oeufs, le lait, le sel.

Dans les tranches, on peut mettre du saumon et du fromage frais, un peu de zeste de citron, de l’aneth ou du persil plat, du poivre que l’on roule et que l’on serre bien. On peut aussi tenter la variante jambon/fromage rapé/moutarde. Il n’y a plus qu’à cuire dans une grande poële avec du beurre (env. 4 min de chaque côté).

– Voici la base sucrée :

Ingrédients : 4 grandes tranches de pain de mie sans croûte ou 12 tranches de pain de mie sans croûte, 2 oeufs, 50 cl de lait – 5càs de sucre.

Préparation : crème de marron, confiture, chocolat fondu, on peut tout rouler dans ces tranches ! Le must : faites cuire les roulés puis roulez-les de cannelle et de sucre vanillé.