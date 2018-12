Avec la reprise du restaurant italien Da Mimmo à Woluwe-Saint-Lambert, Serge Litvine s'offre un sixième restaurant... et une septième étoile au guide Michelin.





Serge Litvine a un appétit d'ogre, mais il a bon goût. Déjà propriétaire de cinq restaurants à Bruxelles, l'homme d'affaires vient de s'en offrir un sixième en reprenant Da Mimmo, établissement situé à Woluwe-Saint-Lambert et gratifié d'une étoile au guide Michelin, annonce L'Echo.

Il ajoute donc une touche italienne à son escarcelle de restaurants bruxellois et devient, de ce fait, "l'homme aux sept étoiles" même s'il se défend déjà de ce sobriquet dans les pages de L'Echo. "Ne dites pas que j'ai décroché la septième étoile, ces récompenses appartiennent aux chefs. Cette étoile, il faudra la mériter", a-t-il expliqué.

Fermé depuis la semaine dernière, Da Mimmo rouvrira ses portes le 10 janvier prochain après quelques légères retouches, même si le nouveau propriétaire affirme ne pas vouloir changer la cuisine. Signalons à ce titre que c'est l'ancien chef cuisinier de l'hôtel Carlton de Zurich (également gratifié d'une étoile au guide Michelin), Nicholas Tsiknakos, qui en sera le nouveau responsable.

Pilier incontournable de la gastronomie bruxelloise

Après avoir vendu sa société de gaufres Milcamps en 2008, Serge Livine a racheté la Villa Lorraine en 2010. Il s'est ensuite approprié la Villa in the sky en 2014 (située sur le toit de l'IT Tower), la Villa Emily en 2015 et, la même année, il a acquis 50% des parts du Sea Grill d'Yves Mattagne. En 2017, il a également racheté Odette en ville, établissement situé à deux pas de la place du Châtelain qui, en outre, propose 8 chambres en location aux étages.