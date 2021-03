Du chocolat en poudre

Le café, on déteste ou on adore. Certains le préfèrent sucré, au lait, noisette et d'autres ne jurent que par un petit noir. Pour celles et ceux qui veulent se débarrasser du sucre dans leur petite tasse, cela peut être aussi une bonne transition.

Le combo gagnant, c'est le café et le chocolat, le goût de l'un renforçant les arômes de l'autre ! On y pense peu mais testez ça : ajouter une petite cuillère de chocolat en poudre noir dans le filtre avec le café moulu. Cela renforcera le goût du café, avec un twist agréable (plus besoin de sucre).

Un café froid, le cold Drip

Un café frappé nécessite un espresso, deux gros glaçons et un choc thermique. Mais là, on vous parle d'un café qui coule à froid. On a découvert une nouveauté absolument délicieuse : l'Insurgent Cold Drip qui s'inspire du cold brew, technique anglo-saxonne qui consiste à faire couler de l’eau froide pendant 18h sur des grains de café frais grossièrement moulus. Le résultat ? Une teneur en caféine deux fois plus élevée que celle du café « normal ». On s'épargne les 18h en avalant juste la petite bouteille de la start-up belge Insurgent, lancée il y a peu par un couple fou de café.

Le Cold Drip n'a rien à voir avec un café frappé qui peut être acide : comme il est préparé avec de l’eau froide, cela rend le café moins amer et jusqu’à 70 % moins acide que le café glacé ordinaire. C'est délicieux et cela donne un vrai coup de boost les matins ou les après-midis où l'on a besoin de retrouver de l'énergie. Et en ce moment, on en a vraiment besoin...

Une gousse de vanille

Il n'y a pas que les espresso dans la vie, beaucoup d'entre nous aiment encore utiliser une cafetière ou un percolateur manuel pour profiter de beaucoup de café. Dans ce cas-là, la vanille peut facilement s'inviter pour ajouter de la douceur et une touche différente. Première solution : on met une gousse de vanille dans la carafe de la cafetière, cela va infuser rapidement. Sinon, on ouvre la gousse, on gratte un peu de vanille avec le café dans le perco et à nous les arômes.

Du gingembre

Eh bien oui, ils matchent ensemble : café et gingembre vont se marier pour une touche peps dès le matin.

De la cannelle

Sans avoir la main lourde sans quoi votre café se transforme en liquide doucereux, saupoudrez de la cannelle en poudre sur la mousse de votre café. Pour plus de gourmandise, on peut mettre une touche de lait d'amande ou de coco, c'est divin .

De la cardamome

La cardamome a un goût intense, des saveurs indiennes et une note légèrement citronnée qui fait des merveilles avec le café. Deux options pour cette alternative audacieuse : on en broie quelques graines en même temps que le café en grains. Ou on en saupoudre sur son café habituel.

Du... sel

Le sel neutralise une partie de l’amertume du café, et peut ainsi adoucir la boisson. Une toute petite pincée est recommandée sinon c'est le mal au coeur assuré !