Il y avait du monde pour les tout premiers pas de l'Epuisette, mercredi 16 juin dernier. Il faut dire qu'elle était attendue dans la région qui compte très peu de poissonneries : à Rixensart, on faisait souvent la file devant l'étal du poissonnier du marché du dimanche !

Installée dans l'artère commerçante de La Hulpe, L'Epuisette, dont le logo résolument moderne (voir ci-dessous) répond avec humour au nom légèrement désuet de la boutique, n'avait pas envie de jouer les petites crevettes et se veut donc aussi traiteur, épicerie de bonnes choses et surtout bistro de la mer ! On peut y manger les préparations toutes fraîches du chef Guillaume Vanhalle, un ancien de la Villa Lorraine passé par une poissonnerie reconnue de Uccle. Pour ce week-end notamment des écrevisses, des tomates aux crevettes, des tartares de saumon, des croquettes de crevettes maison (2 pièces pour 14€) et même un 1/2 homard Bellevue à 21€ à manger sur place pour découvrir le lieu flambant neuf.

Trois passionnés de la mer

Côté salle, Renaud, un ancien journaliste sportif, devenu spécialiste media qui a tout plaqué pour réaliser son rêve, à mille lieues des écrans mais tout près des écailles : travailler dans le poisson. Une passion qui a pris forme après avoir visité longuement les viviers du Finistère breton, avec là l'achat d'un crabe cuit minute, ici des huîtres et là-bas encore un bar frais pêché de la veille. Un rêve rendu réel par la rencontre avec le troisième associé de l'Epuisette, Pascal, ancien propriétaire et gérant de la célèbre poissonnerie familiale "Claes-Stroobants" à Woluwe-St-Lambert. Par la suite, le duo a rencontré le chef... l'équipe était complète pour investir la rue des Combattants et La Hulpe qui retrouve ainsi une poissonnerie.

Il est frais mon poisson !

L'offre traiteur est alléchante : les barquettes donnent bien envie de ne pas cuisiner sa sole soi-même ! Enfin, L'Epuisette entend aussi devenir un vrai petit resto de jour et lieu de rendez-vous gourmand autour d'une petite assiette (des plats ou encore une petite restauration apéritive) accompagnée d'un verre de vin, on y regarde le chef cuisiner et les clients choisir leur poisson : tout est ouvert et transparent !

Car l'équipe avait un prérequis : offrir du frais, rien que du frais : " Ici pas de grosses productions industrielles mais des produits respectueux des saisons qui suivent les critères les plus stricts en matière de préservation des ressources naturelles", indique la page Facebook qui engrange les commentaires enthousiastes des clients heureux de la salade de poulpe pour l'un, de la qualité du saumon fumé pour l'autre ou encore de découvrir qu'il y a aussi de la bière à l'Epuisette !

> 83 Rue des Combattants 1310 La Hulpe. A fréquenter du mercredi au samedi, de 10h à 18h30. lepuisette.be