Pour des sandwiches, une petite faim, une salade, voici les oeufs marinés.

Il y a un temps, pas si lointain, où l’on pouvait fréquenter les bars et les cafés. Et la dernière fois qu’on est allé au Gist à Bruxelles, c’était pour boire une bière (soit) accompagnée de délicieux oeufs marinés, qui avaient une superbe couleur rose grâce à quelques morceaux de betteraves fort à propos ajoutés à la marinade.

En souvenir de ce moment de convivialité (ça accompagne les apéros de façon très courante dans les pays anglo-saxons), et surtout parce que cela conserve bien longtemps en bocal, voici une recette pour préparer des oeufs en saumure ou marinés (c’est pareil) : les œufs durs sont mis à mariner dans du vinaigre parfumé avec des épices.

Voici la recette d’Hélène, une « spécialiste » de cette préparation que l’on peut préparer… pour tout un régiment en plus !

12œufs cuits durs, écalés

1 tasse (250 ml)de vinaigre blanc

1 tasse (250 ml)d’eau

1 c. à table (15 ml)de sucre granulé

2 c. à thé (10 ml)d’épices à marinades

1 c. à thé (5 ml)de sel

On mélange vinaigre, eau, sucre, épices à marinades et sel dans une casserole et l’on porte le tout à ébullition en remuant.

Quand le sucre est dissous, on réduit, on couvre et on laisse mijoter env. 10 minutes. Filtrer le liquide.

On place les œufs dans un bocal de 1 litre et on verse le liquide chaud dessus. On ferme avec un couvercle. Et on laisse au frigo pendant au moins deux jours avant l’utilisation. Cela se conserve un mois au réfrigérateur.

Marinade maison : une cuillère de poivre noir, 10 clous de girofle, 1 feuille de laurier et 2 piments mexicains entiers, séchés.