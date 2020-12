En raison des mesures sanitaires actuellement en vigueur, les fêtes de fin d'année s'annoncent moins réjouissantes qu'à l'accoutumée. Si, de surcroît, vous avez perdu le goût et l'odorat en raison du coronavirus, les dîners de Noël et de Nouvel An pourraient vraiment vous sembler bien fades.

Heureusement, le chef Marcelo Ballardin a la solution. Ce restaurateur gantois a concocté un menu de fêtes spécialement adressé aux personnes souffrant de perte de goût, afin qu'elles puissent tout de même profiter pleinement des plaisirs gustatifs durant ces fêtes de fin d'année.

L'élaboration de ce menu de fêtes n'est pas anodin. Il se base sur des connaissances scientifiques avérées. En effet, le goût peut être expérimenté de trois manières: principalement grâce à l'odorat (à 80%), mais également grâce à la langue et à la sensation en bouche. Si l'odorat disparaît, il faut alors miser sur les sensations de la langue et de la bouche, afin de tout de même pouvoir profiter d'un repas.

En collaboration avec l'association des troubles de l'odorat, Marcelo Ballardin a donc mis au point un menu misant sur certaines saveurs prononcées, comme le piment ou des saveurs aigres.

Le menu est composé de raviolis farcis au homard et à l'anguille, accompagnés d'une compote de tomates et de piments et d'une fine sauce au beurre.