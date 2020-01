S'abstenir de boire de l'alcool pendant un mois peut avoir une vraie influence sur votre corps.

Chaque année, en février, la tournée minérale se rappelle à nos bons souvenirs et des centaines de personnes se prennent soudainement de passion pour les mocktails (des cocktails sans alcool) et les jus détox. Outre-manche, c'est plutôt le Dry january qui est à l'honneur. Littéralement, un "janvier sec". Le phénomène a fait son chemin jusqu'en France, où il a suscité la polémique après la marche arrière du Président français d'en soutenir officiellement la démarche, soi-disant sous les remous du lobby du vin. Chez nous, si c'est plutôt la tournée minérale, lancée en 2017 par la Fondation contre le cancer, qui s'est imposée, la Dry january semble tout doucement faire des adeptes. Après tout, c'est peut-être plus facile de se lancer dans une abstinence d'alcool après les orgies des fêtes de fin d'année et dans l'élan des bonnes résolutions de l'an neuf.



(...)