Voici une reconnaissance qui va intéresser nombre d'entre nous ! Le site italien 50toppizza vient de sortir comme chaque année le classement des 50 meilleures pizzerias d’Europe. On parle ici de la pizza napolitaine.

Et à la 5e place, on trouve un restaurant belge ! Il s'agit de la Pizza è Bella, installée Place du Sablon, avec sa mignonne petite terrasse juste devant l'arrêt de bus ! Cette pizzeria de taille réduite, qui est souvent bien remplie de mangeurs, était classée à la 24e place l'an passé, une belle remontée !

Les critères du jury prennent en compte la cuisson de la pâte à pizza, le croustillant de la croûte et la fraîcheur des ingrédients.

Voici ce qu'en dit le jury de 50toppizza : "Une expression complète et cohérente du style napolitain se trouve dans le centre de Bruxelles. C'est, en bref, l'expérience que vous pouvez attendre dans ce restaurant bien établi où les plats traditionnels napolitains, notamment ceux à base de fruits de mer, sont accompagnés de pizzas bien faites et bien levées, cuites au four à bois. Des pizzas classiques à celles plus personnalisées et plus gourmandes, vous pouvez sentir l'influence napolitaine. Il en va de même pour le service, qui est attentif, professionnel mais aussi joyeux et informel. Il est également possible de manger en plein air. Il y a une bonne sélection de bières, y compris des bières artisanales italiennes, et des étiquettes italiennes. Toutefois, très peu de marques sont originaires de la région de Campanie."

La pizza napolitaine se distingue par sa pâte légère et moelleuse. "Tous les produits qui se retrouvent sur nos pizzas proviennent de petits producteurs de Campania, en Italie", a expliqué à SoSoir Stefano Napoli, propriétaire des lieux. Mozzarella fraîche au lait de bufflonne, tomates du Vésuve ou encore emploi du Culatello di Zibello, une charcuterie italienne de la Province de Parmeà 150€ le kilo font de ces pizza de véritables concentrés de goût. A noter que l'endroit va doubler sa capacité d'accueil dans quelques semaines. Et ouvrir par la suite à Louvain et Anvers.

Entre 9 et 20€ les pizza et de nombreuses autres spécialités sont à déguster sur place.

> La Pizza è Bella Rue Lebeau, 75 - 1000 Bruxelles