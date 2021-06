Au dos de la bouteille de sauce soja Tomasu, on peut lire dans la liste des ingrédients : "du temps"… Tomasu, c’est l’histoire d’un boulanger qui n’aimait plus la boulange. Thomas Uljee a hérité avec sa sœur de l’entreprise de boulangerie créée par son père en 1968. Située dans un zoning de Rotterdam, elle emploie 1 400 personnes, mais voilà, les méthodes production, les grands volumes… Le jeune homme ne s’y reconnaissait plus.

"Je me suis rendu compte que le temps était devenu mon ennemi et que j’avais perdu la connexion avec mes sens. Je ne voulais plus rien faire d’automatisé. Je voulais retrouver la joie", avoue, sincère, le Hollandais. Et un jour, il a fait un pari fou : produire de la sauce soja en Europe…