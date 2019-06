C’est le père abbé Manu Van Hecke, lors d’une visite de presse à la Sint-Sixtusabdij qui l’a annoncé : la bière trappiste Westvleteren sera désormais vendue en ligne et non plus par téléphone.

Depuis qu’un site américain avait désigné, en 2005, la Westvleteren 12 comme meilleure bière du monde, les moines brasseurs avaient dû rationner les demandes en obligeant les acheteurs à passer commande via une ligne téléphonique. Mais ce système n’avait pas permis d’éviter les dérives commerciales. Alors qu’ils stipulaient que toute revente de leurs produits était interdite, la bière se retrouvait facilement dans les étals de cavistes, où elle était vendue à prix d’or. Une offre émanant de Dubaï a même été retrouvée, proposant une bouteille (33 cl) à 300 dollars. L’an dernier, une chaîne de supermarchés aux Pays-Bas était parvenue à mettre la main sur une cargaison telle qu’elle avait organisé une action promotionnelle autour de la bière. Aujourd’hui, les moines renoncent à leur "téléphone à bière". Un site internet (www.trappistwestvleteren.be) a été créé permettant une meilleure distribution de la bière. Le système privilégiera notamment les consommateurs ayant passé commande il y a longtemps. La quantité est toujours limitée à deux bacs par personne. Le site sera accessible le 26 juin.