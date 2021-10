Hydratant et revitalisant, le soin étincelant

Quand on choisit de faire des soins esthétiques et du bien-être son métier, on s'emploie notamment à entourer de chaleur et de douceur celles et ceux qui viennent en bénéficier, aspirant à se faire cocooner l'espace d'un instant. Et cela, à l'Institut Nadine Salembier, niché au 53, Boulevard de Waterloo, à Bruxelles, on l'a bien compris. "L'institut de beauté, c'est mon histoire d'Amour", disait la fondatrice, Nadine Salembier, décédée en 2018. "Douceur, luxe, raffinement, harmonie des couleurs et magie des odeurs, nous avons pensé à tout… surtout à vous !"

Dès que l’on a passé la grande porte de cette belle maison qui a reçu en 2013 le titre de "Fournisseur breveté de la Cour de Belgique", on entre dans un monde bienveillant où l’on se sent sincèrement accueilli. Un sourire, un mot prévenant, il n’en faut pas plus pour commencer à se détendre. Tout simplement. Et se mettre à l’aise pour découvrir le soin visage carrément baptisé "Étincelant". On va voir ce qu’on va voir ! Nous voilà embarquée pour 1 h 45 de bonheur, abandonnée aux mains expertes de l’esthéticienne.

Tout commence par le démaquillage avec une crème nettoyante douce à base de camphre, suivie de l’application d’un tonique à la lavande et à l’amaryllis. Vient alors, sous les vapeurs du vapozone, le peeling végétal composé de farine de lin, de papaye (antirides) et d’une plante d’Amérique du Sud régénérante. Objectif de cette étape : retirer les peaux mortes pour mieux travailler l’hydratation et donc nourrir la peau. "Petit" plus pendant la pose du peeling, un modelage des bras et des jambes avec un baume hydratant au beurre de karité. On ne boude pas son plaisir…

Vient alors, après l’extraction des comédons, un premier massage avec un sérum anti-oxydant à la vitamine C et d’une crème à l’acide hyaluronique, puissant hydratant qui permet la rétention d’eau.

Un soin visage aux deux massages

Quelques passages de brossettes rotatives pour activer la circulation sanguine et faire pénétrer les produits plus en profondeur et l’on enchaîne avec un second massage, un drainage lymphatique qui se fait avec le sérum vitamine C. Enfin, sous forme de pâte, un masque est ensuite posé : aux algues brunes pour un effet apaisant, oligo-éléments pour une action revitalisante, de la noix de macadamia, un puissant nourrissant, sans oublier le sérum composé d’orange et d’acérola riche en vitamine C.

"Le principe du soin est de travailler sur l'hydratation et la revitalisation profonde de la peau, nous explique Cécile. La spécificité de ce soin est qu'il comporte deux massages du visage. Le premier travaille sur les muscles ; il active la circulation sanguine et aide à faire pénétrer les produits en profondeur. C'est un peu comme une gymnastique faciale. Le second est un drainage lymphatique visant à éliminer les toxines et renforcer l'immunité." Bref, le soin idéal pour la rentrée.

>>> Soin visage étincelant, 1 h 45, 120 €. Plus d’infos : www.nadine-salembier.com

1. N’oublions pas le cou et le décolleté

©Delbôve

Le cou et le décolleté, comme les mains, ce sont des endroits que l’on néglige trop souvent et qui, pourtant, sont excessivement fragiles. Raison pour laquelle, la marque de soins botaniques Delbôve a choisi de mettre aujourd’hui en avant son Précieux contour, fermeté cou et décolleté. Une merveille de crème qui comprend notamment de l’eucalyptus qui donne un effet tonifiant et adoucissant, et du ginseng de Sibérie. À compléter avec l’huile intense nourrissante visage, cou et décolleté, effet velouté, élasticité et fermeté (30 ml, 72 €).

Précieux contour - Delbôve, fermeté cou et décolleté, 50 ml ; 97 €

2. Pour la douceur des mains

©L:A BRUKET

Concentrés en actifs naturels et biologiques, les produits de la marque suédoise L. A Bruket jouent la carte de la sobriété et de la naturalité. Dans le large éventail qui va des soins corps aux soins visage, en passant par les cheveux, les diffuseurs, les bougies parfumées ou le shampoing pour chiens, on trouve, pour les mains, un scrub au sel marin naturel qui adoucit et hydrate la peau tout en améliorant la circulation ; aux pétales de rose ; huiles d’amande, de colza, de rose musquée, et de carthame.

Sea salt scrub - L. A. Bruket, en vente chez Beauty by Kroonen ; 42 €

3. Un rituel 2 minutes top chrono

©AGELOC BOOST

Dire non, en deux minutes et une fois par jour, au teint fatigué et à la peau terne : c’est le défi qui est lancé par la marque américaine Nu Skin, qui vient de lancer ageLoc Boost. Ce soin à faire à domicile se compose d’un appareil (qui envoie des impulsions en émettant un microcourant) et d’un sérum, à l’extrait de citron caviar, la vitamine C entre autres, pour donner un coup de pouce "pulpy" à la routine des soins quotidiens.

AGELOC Boost - Nu Skin, le kit appareil et sérum, www.nuskin.com ; 341 €