Les sacrées surprises des calendriers de l'Avent

Qu’ils recèlent des produits de beauté, des thés ou des friandises, les calendriers de l’Avent sont toujours aussi surprenants et amusants à découvrir. Petite sélection.

Envie de sérénit(h)é?

Décompter les jours qui nous séparent de Noël en savourant au quotidien un thé, la voilà la belle idée du calendrier de l’Avent des Thés de la Pagode. Cette année, tout habillée d’un rouge chaleureux, la nouvelle édition nous emmène à la découverte de l’Inde et de ses merveilles. Un voyage tout en sérénit(h)é qui nous surprendra au fil des 24 références de thés, infusions et rooibos, best-sellers d’exception de la marque, dont le calendrier réserve une super petite surprise seulement pour les dix plus chanceux…

Thés de la pagode

En boutique bio et sur www.thesdelapagode.com 19,80 €

Gourmandises sans gluten

Pour les personnes intolérantes au gluten, Schär propose de découvrir et déguster 24 gourmandises exemptes de l’allergène. Exemples : crackers, barre de céréales, gaufre, cakes au beurre, muesli, corn-flakes. La composition nutritionnelle est détaillée au dos du calendrier qui recèle 22 produits et deux surprises.

Schär

Disponible chez Newpharma, Farmaline et sur noglutenshop.com 29,90 €

Eco-responsable

Pas d’eau, pas de vie. Tel est leitmotiv de Waterdrop. Fondée en 2017 en Autriche, cette entreprise vise à révolutionner l’industrie des boissons avec le premier “microdrink” au monde, un minuscule cube à base d’extraits naturels de fruits et de plantes, enrichi en vitamines et sans sucre. Dissous dans l’eau, il donne une boisson fruitée, à la fois subtile et santé. Pour en découvrir les saveurs, la marque propos trois calendriers de l’Avent, avec ou sans accessoires.

Waterdrop

Trois formats, de 12 à 15 saveurs ; disponibles en ligne : www.waterdrop.fre 18,90 €, 69,90 €, 109,90 €

Le trousse de maquillage complète

Envie de vous composer une petite trousse de beauté complète avant les fêtes ? April a vraiment pensé à tout dans son calendrier de l’Avent : crayons, fards à paupières, vernis, brossettes… et l’on vous laisse quelques surprises pour ne pas enlever toute la magie au moment d’ouvrir les 24 petites fenêtres qui cachent autant de produits de maquillage et d’accessoires.

April

Disponible sur www.april-beauty.be 29,90 €

Carrément chocolaté

Parce qu’il ne faudrait quand même pas oublier que le chocolat, c’est bon pour le moral, et donc pour le bien-être, Benoît Nihant nous invite à visiter la Cathédrale Saint-Basile à Moscou en savourant chaque jour au gré des jours qui nous séparent de Noël, palets haute couture, truffes, mini-tablettes et autres surprises sorties de l’atelier du chocolatier cacaofévier.

Nihant

En magasins et sur www.benoitnihant.be 36,90 €

Tout en générosité

S’il y a bien une marque qui sait y faire en matière de calendriers de l’Avent, c’est Body Shop. Généreuse comme pas deux, la célèbre chaîne de magasins d’origine anglaise propose toujours des calendriers de l’Avent majestueux. Avec des produits qui n’ont rien de miniatures. Non, du grandeur nature, le plus souvent, joliment décoré de petits personnages colorés et présenté dans des coffrets que l’on a toujours envie de garder. Cette année encore, la marque ne lésine pas avec ses trois calendriers “Share the joy”, “Share the love” et “Share the love & joy”. Bombes de bains, beurres pour le corps assurant 96 heures d’hydratation, shampoing crémeux au karité, sérum, masque au charbon de l’Himalaya… on se régale.

Body shop

En trois versions 55 €, 90 € et 130 €

Tout bonnement féerique

Carrément féerique, le calendrier que nous offre cette année Babor a de quoi enchanter. En noir, blanc et or, il recèle 24 ampoules magiques, propres à la marque. On y trouve, entre autres merveilles, 2 ampoules hydra plus comportant de l’acide hyaluronique pour hydrater intensément et maintenir durablement la teneur en eau de la peau. Ou encore, deux Algae vitalizer, des extraits naturels d’algues et de plancton aux effets hydratant et anti-oxydant. Mais aussi deux ampoules stress control, pour réduire les rougeurs et les irritations induites par le stress afin de rendre le teint plus lisse, uniforme et détendu. De quoi se préparer pour le grand jour de Noël.

Babor

Disponible en institut de beauté et sur be.babor.com 74,90 €

En coton recyclé

À côté de ses multiples coffrets et éditions spécial Noël, L’Occitane présente trois très beaux calendriers de l’Avent intitulés “La fabrique à cadeaux” (59 €), “Écrins de Noël” (119 €) et “Infiniment Provence” (199 €). Ce dernier, fabriqué avec du coton recyclé, peut être réutilisé d’année en année. Une petite merveille créée en collaboration avec l’illustratrice britannique Isla Simpson, qui s’est inspirée de la magie de la Provence pour ses dessins.

L’Occitane

Le calendrier “Infiniment Provence” 199 €

Subtilement parfumé

Pour illuminer chaque journée qui nous sépare de la magie de Noël, Rituals Cosmetics a imaginé des calendriers de l’Avent en 2 D et en 3 D remplis de cadeaux parfumés, produits de soins, bien sûr, mais aussi des mini-bougies et bien d’autres goodies…

Rituals cosmetics

Deux versions 59,90 € et 89,50 €