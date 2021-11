Mal-être, accablement, addictions, stress, angoisse : l’envol de la télé-consultation psy

Les Belges se sentent mal et les agendas psy débordent. La plate-forme e-mergence offre la possibilité de consulter sans contrainte géographique et donc plus rapidement et dans une intimité confortable.

Il y a plus de 10 ans, le Dr Anne-Françoise Meulemans lançait CentrEmergences pour réunir des thérapeutes spécialistes dans différents domaines du mieux-être. Pour cette médecin généraliste et psychothérapeute, il y avait déjà à l'époque une réelle urgence à aider les patients à "dépasser la peur du psy" en proposant une écoute multidisciplinaire, des centres répartis dans toute la Belgique et surtout une orientation thérapeutique pour augmenter l'efficacité de la thérapie "grâce à un bon casting en amont en ayant pris en compte les attentes du patient, les approches qui lui seront le plus utiles, le profil du thérapeute qu'il souhaite". Addictions, mal-être au travail, épuisement émotionnel, difficultés dans le couple, enfants, ados,… tout ce qui peut affecter un être humain doit trouver réponse, aide et soutien, selon la médecin engagée.

e-mergence une réponse urgente à la crise

En réponse aux bouleversements engendrés par la crise du Covid et pour aller au plus près des personnes souffrant psychologiquement, est née il y a un an la plate-forme e-mergence, une plate-forme belge de télé-consultations en psychothérapie et autres domaines du mieux-être. "L'épidémie a modifié notre quotidien. Il a fallu se réinventer, s'adapter… La télé-consultation s'est répandue très vite et avec succès. Ce nouveau mode de consultation nous permet dorénavant d'être reçu "chez les patients" et de maintenir le lien thérapeutique", explique Anne-Françoise Meulemans qui constate depuis un an une vraie explosion des demandes de consultations et télé-consultations. Les listes d'attente s'allongent toujours plus. Prendre rendez-vous via la plate-forme, c'est pouvoir prendre un rendez-vous rapide avec un thérapeute plus vite, "même s'il n'est pas dans la même région. Lorsque l'on vit isolé, avec un handicap physique, quand la mobilité est réduite pour de nombreuses raisons, lorsque l'on bouge beaucoup professionnellement, la télé-consultation est une réelle opportunité et je dirais une garantie de constance, ce qui améliore le travail thérapeutique", affirme-t-elle.

Le même rapport via un écran ?

On a pourtant largement remis en cause le lien "digital" qui sonnait creux concernant les e-apéros du premier confinement ou encore les visio-conférences génératrices de stress... En quoi une télé-consultation peut-elle apporter un (ré)confort ? Le Dr Meulemans n'a aucune hésitation : "C'est un réel confort : on est chez soi, dans sa bulle, pas la peine de stresser pour arriver à l'heure, à cause des transports pour entrer en contact… J'en assure beaucoup et je dirais même que c'est débordant d'humanité. Le visage, les intonations, le domicile des patients : tout parle au spécialiste. Quant au patient, il se sent en sécurité chez lui, il se laisse davantage aller. Et au lieu du retour, on peut se faire une tisane !" sourit la spécialiste.

L'amalgame avec les ressentis du télé-travail n'a pas lieu d'être : "On n'est pas dans la même dimension. Ici, le vif du sujet, c'est vous, pas un thème de réunion, pas un échange entre amis. C'est une vraie écoute, une porte pour les émotions, les difficultés."

La plate-forme offre aussi la possibilité d’une orientation thérapeutique. D’une durée de 30 minutes coûtant 30€ (remboursés par la plupart des mutuelles), cette consultation permet donc de mieux cibler l’approche et le spécialiste dont a besoin le futur patient.

Un confort pour les pros aussi

La plate-forme a aussi le mérite d'apporter un outil pratique pour les spécialistes : durant le temps de la consultation, ils n'ont pas à aborder la question financière, pas de prise de rendez-vous ultérieure, pas de mauvaise surprise de non-paiement de la part du patient, tout est pris en charge par e-mergence. Pour eux, c'est un confort de travail de se concentrer uniquement sur le rapport au patient. "Cela leur apporte aussi une vraie visibilité, avec une page où ils peuvent exposer leur profil".