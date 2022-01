Saint Valentin en vue : quelques suggestions pour voir la vie en rose

Beau, bon et bio

C’est beau, c’est bio, c’est bon… et c’est une idée originale et audacieuse de fêter la Saint-Valentin que nous propose la marque française de soins bucco-dentaires fondée en 2015, Lebon : déclarer sa flamme avec une fleur à la bouche. Ou plutôt avec le dentifrice Sweet Extravagance dont la composition osée titille la curiosité : de la rose (pour ses propriétés réconfortantes), de la fleur d’oranger (aux vertus calmantes et équilibrantes), de la menthe (énergisante et fraîche), du thé vert bio pour prévenir le développement des bactéries, de la plaque dentaire et des caries) et de l’aloe vera (anti-inflammatoire, cicatrisant et protecteur des gencives). Une magnifique gamme de dentifrices aux arômes bruts 100 % naturels à découvrir sans tarder !

©lebon

Lebon, En vente en pharmacies et magasins bio, Sweet extravagance, 25 ml ou 75 ml 6,90 € ou 12,90 €

Poétique et surprenant

Quand on aime, on ne compte pas. Et dans la collection Aqua Allegoria de Guerlain, il y a l’embarras du choix dans les fragrances, à la fois poétiques et surprenantes. Ainsi, avant-goût de printemps, un accord de fleurs sauvages avec Flora Salvaggia : fleurs d’oranger, fraîcheur fruitée du melon, muscs blancs et petit goût poudré de violette et d’iris.

©guerlain

Guerlain, Aqua Allegoria, Flora Salvaggia, 75 ml 85 €

Prodigieuse

Huile sèche multi-fonctions, parfum ou alors crème concentrée de nuit, crème poudrée, gelée de douche parfumée..., Nuxe offre toute une gamme pour elle, mais aussi pour lui. Florale et sensorielle, elle se décline en autant de plaisirs à offrir.

©Nuxe

Nuxe, Prodigieux, le parfum (50 ml) ou l’huile sèche (100 ml) 45 € ou 24,90 €

Tendre blanc

Elle est extraordinaire ? Dites-le lui avec Patchouli Blanc, de la collection Extraordinaire de Van Cleef&Arpels. Dans son élégant et emblématique flacon tout en blanc, synonyme de pureté, de clarté et de luminosité, la fragrance se veut aérienne. Mais pas seulement. “Pour Patchouli Blanc, j’ai eu envie de recréer la sensation d’un cachemire doux et enveloppant, explique le parfumeur Jérôme Espinette. Je voulais que la fragrance traduise l’idée d’un blanc tendre, cotonneux, avec une odeur de propre littéralement irrésistible”.

©van cleef & arpels

Van CLeef&Arpels, Patchouli Blanc, 75 ml 138 €

La boule de bain

Toute ronde, toute rose, la petite boule de bain arôme Ange de Bubbles at home, c’est un pur moment de bonheur à savourer en solo ou, c’est selon, à partager en duo à la maison.

©bubbles at home

Bubbles at home, Boule de bain 5,95 €

Attraction

Envie de marquer le coup pour la fête des amoureux ? C’est le moment de lui offrir un parfum Louis Vuitton. Composé à Grasse par le Maître parfumeur de la Maison, Jacques Cavallier Belletrud, Spell On You “capture l’excitation du jeu amoureux. La délicieuse tension qui surgit lorsque deux amants s’attirent… comme des aimants”. Iris, violette, jasmin, acacia… composent ce bouquet floral explosif.

©vuitton

Vuitton, Spell on you, 100 ml, 225 €

Rien que pour vos yeux

Dites-le avec des crèmes de beauté et avec des fleurs, des roses rouges évidemment. Tout spécialement pour la Saint-Valentin, Delbôve et The Bloomery se sont associés pour proposer un coffret 100 % belge, “Eyes never lie”. La première marque y apporte un masque liquide Merveille des yeux (rafraîchissant, apaisant, décongestionnant, drainant et anti-cernes) et un baume contour des yeux (adoucissant, nourrissant, hydratant, régénérant) et la seconde y joint des roses rouges éternelles “Petit Sablon”, de véritables fleurs naturelles traitées pour d’un an.

©delbove

Delbôve & The Bloomery, en vente jusqu'au 8 février, www.fr.delbove.com et www.thebloomerybruxelles.be 170 €

Voyage dans les étoiles

A défaut de pouvoir facilement voyager en ces temps quelque peu morose, c’est à travers ses délicats chocolats que le cacaofévier Benoït Nihant nous propose de voyager avec son coffret” Etoile de ma vie”, spécial Saint Valentin. Point de petits cœurs, mais des étoiles dans les dégradés de rose. Ainsi Orion, grand cru de Madagascar, une ganache de chocolat noir intense avec des saveurs de fruits rouges et d’agrumes. Ou Centaure, subtile alliance de vodka, de miel et de chocolat noir de Cuba.

©nihant

Coffret Etoile de ma vie, 30 €, www.benoîtnihant.be

S’épanouir dans son couple

Besoin d’un booste dans votre couple ? Expert en thérapie de couple, Claude Parisot vient de publier “(Ré) enchanter son couple !”. “Derrière les souffrances liées au couple se logent toujours des empreintes profondes héritées de l’enfance, écrit l’auteur. Être plus conscient de ce qui se joue dans la relation, c’est savoir reconnaître ces blessures anciennes, de façon que celles-ci ne soient plus un frein à des relations amoureuses épanouies et pour éviter de reproduire les mêmes dynamiques avec le partenaire suivant.” Cette prise de conscience, c’est précisément ce à quoi mène l’approche Imago proposée dans l’ouvrage.

©Eyrolles

(Ré) enchanter son couple, Claude Parisot, Ed. Eyrolles, 18 €

Bien dans mes mules

Parfumées au lait et au miel, 100 % véganes, fabriquées en PCU recyclable, les mules Freedom Moses, déclinées en des centaines de couleurs, se sont parées, pour l’occasion, de petits cœurs rouges sur fond blanc ou rose. Idéales pour flâner l’été en terrasse, en bord de mer ou de piscine, au spa mais aussi se prélasser à la maison.

©freedom moses

Freedom Moses, 45 €, en vente notamment sur le site freedomoses.com