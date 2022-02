Un message de la part des proches peut aider les étudiants à mieux s'épanouir

Selon le Dr. Tara Suwinyattichaiporn, professeur au département de communication de la Cal State Fullerton, envoyer un message à un étudiant aide à réduire le stress et la dépression.

Pour en venir à cette conclusion, elle a réalisé une étude auprès de 3.710 étudiants âgés entre 18 et 35 ans. Il est apparu que ceux qui recevaient des messages de leurs proches et de leur famille étaient moins stressés que ceux qui n'en recevaient pas ou peu.

"Se sentir soutenu par ses amis et sa famille signifie beaucoup, en particulier durant le Covid où les jeunes étaient plus isolés que d'habitude", explique l'experte.

"En plus de la pression académique, les étudiants font face à divers événements stressants de la vie tels que les ruptures amoureuses, le choix de carrière, la pression pour réussir, les problèmes financiers, la qualité du sommeil, les relations avec les amis, les relations avec la famille, la santé globale, l'image corporelle et l'estime de soi", a expliqué le Dr. Suwinyattichaiporn à The Orange County Register. Or, trop souvent, les jeunes ne pensent pas à consulter pour leurs problèmes.

Si, selon elle, un message ne remplacera jamais une thérapie professionnelle lorsqu'elle est nécessaire, cela peut quand même faire du bien aux étudiants stressés.

"J'aime recevoir des messages de soutien de mes amis et de ma famille", a expliqué une étudiante interrogée dans l'étude. "Ce n'est pas grand chose, mais ça me permet de savoir que les gens pensent à moi, même quand je ne suis pas là." De manière générale, les étudiants ont expliqué apprécier savoir que quelqu'un pensait à eux. Ces messages font encore plus de bien aux étudiants qui ont quitté le foyer et sont partis étudier loin de chez eux.

Quels genres de messages envoyer?

Selon l'experte, quelque chose de simple suffit. L'idée est de montrer aux jeunes que l'on pense à eux.

- Prendre des nouvelles : On peut envoyer un message pour demander comment ça va, et souhaiter une bonne semaine.

- Montrer que l'on apprécie la relation : On peut envoyer un message pour rappeler à la personne combien on l'apprécie, combien elle nous manque.

- Montrer qu'on croit en elle : On peut également envoyer un message pour dire à quel point on est fier de cette personne et qu'on croit en elle.