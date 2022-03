Marcher seulement 10 minutes peut déjà augmenter les performances cérébrales

Une étude neurologique

menée par les chercheurs du centre universitaire

Irvine for the Neurobiology of Learning and Memory

et l'Université de Tsukuba (Japon) a montré que des exercices courts améliorent les performances cérébrales. Même si la publication date de 2018, les résultats méritent d'être rappelés étant donné que

trop de Belges souffrent encore de sédentarité

. Or, une marche, même de 10 minutes seulement, a déjà des effets bénéfiques sur le corps et le cerveau !

Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont séparé 36 étudiants en deux groupes : un qui n'a pas fait d'exercice, un autre qui a fait des exercices "peu impactant physiquement" pendant une dizaine de minutes. Une fois ces 10 minutes passées, les étudiants ont tous dû faire un test de mémoire difficile. Il est apparu que ceux qui avaient fait de l'exercice avaient de meilleurs résultats que les autres.

"C'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont une aversion à faire de l'exercice", ont déclaré les scientifiques impliqués dans l'étude au New York Times. "On ne parle pas de faire un marathon. Il semble que les personnes peuvent améliorer leur mémoire avec une marche courte ou une session simple de yoga ou de tai chi", conclut Michael Yassa, l'un des auteurs de l'étude.