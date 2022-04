Pourquoi il est recommandé d'avoir un(e) meilleur(e) ami(e) au travail

Avoir un bon ami au travail, c'est possible... Et même conseillé !

Le "work BFF" comme disent les Anglais ou "meilleur(e) ami(e) au travail" peut avoir un impact positif sur le bien-être professionnel. C'est ce qu'ont expliqué Tiffany Danko, professeure associée à l'USC Bovard College (Université de Californie du sud) et Susan R. Vroman, professeure de management à l'Université Bentley (Massachussetts). Dans une chronique pour le magazine d'affaires Fast Company, les deux femmes ont vu de nombreux avantages à entretenir des amitiés au bureau.

D'une part, les amitiés du boulot aident généralement les travailleurs à surmonter des défis ou situations compliquées. "Je ne peux pas vous dire à quel point je me suis appuyée sur mes amis durant le Covid", leur a expliqué une infirmière. "Sans eux, je n'aurais jamais pu m'en sortir." Si elle a trouvé la force de puiser dans ses dernières ressources, c'est grâce à ses collègues-amis qui vivaient exactement la même chose qu'elle.

D'autre part, des études ont montré qu'avoir un bon ami au bureau permet de favoriser la créativité, la confiance au sein de l'entreprise, et de diminuer le stress. Selon une étude réalisée par l'entreprise de team-building Wildgoose , travailler avec un ami est considéré comme plus agréable qu'avec un simple collègue. Selon une étude de la London School of Economics, les employés travaillent plus quand ils le font avec des amis qui sont plus actifs qu'eux-mêmes, par rapport à un travail mené avec des personnes qui ne sont pas leurs amis.

Tout bénéf' pour les entreprises aussi

En vérité, l'amitié est tellement importante que certains travailleurs la font même passer avant le salaire comme critère numéro 1 pour déterminer l'épanouissement au travail.

Plus intéressant encore : avoir une bonne ambiance au bureau permet de faire rester les employés plus longtemps dans l'entreprise, selon plusieurs études. Avoir des amis au bureau retarde souvent le changement d'entreprise ou de carrière. Selon les deux professeures, les entreprises ont donc tout intérêt à favoriser des activités permettant de créer du lien.

Comme le conseilleSlate.fr , qui a repéré l'article initial, "si votre boss vous demande d'arrêter de ricaner derrière votre ordinateur, dites-lui que c'est pour le bien de l'entreprise".